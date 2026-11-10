CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE"

La escasez de combustible de aviación en Cuba continuará afectando a diez aeropuertos del país al menos hasta el 1 de diciembre de 2026, según una nueva serie de avisos aeronáuticos emitidos por la Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA). Las notificaciones advierten que el combustible Jet A-1 no estará disponible para el abastecimiento de aeronaves en terminales como La Habana, Varadero, Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba. La medida no implica el cierre de los aeropuertos, pero obliga a las compañías aéreas a modificar la planificación de sus vuelos, transportar combustible adicional desde el extranjero o evaluar escalas técnicas para garantizar sus operaciones.

La crisis de abastecimiento de combustible en Cuba continúa generando dificultades para el transporte aéreo internacional.

Diez aeropuertos cubanos mantienen restricciones para el suministro de combustible Jet A-1, utilizado habitualmente por aeronaves comerciales con motores de turbina.

La nueva prórroga fue comunicada mediante avisos oficiales a los operadores aeronáuticos, conocidos como NOTAM, emitidos el 30 de octubre de 2026.

Según la información difundida por Periódico Cubano, las restricciones estarán vigentes hasta las 11:00 de la noche del 30 de noviembre, hora local de Cuba, equivalente a las 4:00 de la madrugada del 1 de diciembre en tiempo universal coordinado (UTC).

Los avisos afectan a terminales que reciben vuelos comerciales nacionales e internacionales, incluidas instalaciones que conectan la isla con Estados Unidos, México, Canadá y otros destinos.

Sin embargo, la falta de combustible disponible para repostaje no significa que los aeropuertos hayan dejado de operar ni que todos los vuelos hacia Cuba estén cancelados.

Cuba extiende la falta de combustible Jet A-1 hasta el 1 de diciembre

La Empresa Cubana de Navegación Aérea emitió una nueva serie de diez notificaciones aeronáuticas, identificadas como A3875/26 hasta A3884/26.

Los documentos informan a pilotos, aerolíneas y operadores que el combustible Jet A-1 no estará disponible en las instalaciones incluidas.

La advertencia técnica que aparece en los avisos es:

JET A1 FUEL NOT AVBL

Esta abreviatura significa que el combustible Jet A-1 no está disponible.

Los NOTAM permiten comunicar información operacional relevante para la planificación de vuelos, incluyendo restricciones, cambios temporales y condiciones de los aeropuertos.

En este caso, las notificaciones advierten sobre la imposibilidad de contar con el abastecimiento habitual de combustible en las terminales afectadas durante el período señalado.

Los diez aeropuertos cubanos afectados por la falta de combustible

La nueva prórroga incluye las principales terminales internacionales de Cuba y otros aeropuertos regionales.

La inclusión de estas instalaciones demuestra el alcance geográfico de la restricción, que afecta a aeropuertos distribuidos por distintas provincias y polos turísticos.

Entre ellos se encuentran terminales utilizadas para vuelos procedentes de Estados Unidos, Canadá y otros mercados internacionales.

La afectación no es necesariamente idéntica para todas las compañías, ya que depende de la duración de los trayectos, el tipo de aeronave y las posibilidades de abastecimiento fuera de Cuba.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana también permanece bajo restricción

Uno de los avisos más relevantes corresponde al Aeropuerto Internacional José Martí, principal puerta de entrada aérea a Cuba.

El NOTAM A3875/26 informa sobre la falta de combustible Jet A-1 para el abastecimiento de aeronaves en esa instalación.

Según el registro aeronáutico NOTAC citado en el reporte, este aviso sustituyó al A3459/26, cuya vigencia finalizaba el 1 de noviembre.

La sustitución representa una extensión de las restricciones que ya habían sido comunicadas anteriormente.

El aeropuerto de La Habana recibe conexiones internacionales y concentra una parte importante del tráfico aéreo del país.

Por esa razón, cualquier limitación relacionada con el combustible requiere ajustes en la planificación de las aerolíneas.

No obstante, el aviso no establece que la terminal esté cerrada.

La falta de combustible no significa que se hayan cancelado todos los vuelos a Cuba

Una de las principales aclaraciones es que la restricción afecta al abastecimiento de combustible y no necesariamente a la operación general de los aeropuertos.

Las aeronaves pueden aterrizar y despegar siempre que cumplan los requisitos operacionales, técnicos y de seguridad correspondientes.

El problema surge cuando necesitan repostar antes de continuar su itinerario.

Si el combustible no está disponible en el aeropuerto de destino, la aerolínea debe prever una solución antes de iniciar el vuelo.

Entre las alternativas se encuentran transportar combustible adicional desde el aeropuerto de salida o programar una escala técnica en otro país.

Por tanto, los pasajeros no deben interpretar los NOTAM como una cancelación automática de sus reservas.

Las modificaciones concretas dependen de cada compañía aérea.

Las aerolíneas pueden cargar combustible adicional antes de volar hacia Cuba

Una de las soluciones utilizadas en operaciones con restricciones de abastecimiento es transportar suficiente combustible desde el aeropuerto de origen.

En aviación, esta práctica se conoce como fuel tankering.

Consiste en cargar combustible adicional para reducir o evitar la necesidad de repostar en el destino.

Por ejemplo, una aeronave que realiza una ruta relativamente corta entre Florida y Cuba podría transportar combustible suficiente para cubrir el vuelo de ida y el regreso, siempre que las condiciones operacionales lo permitan.

Sin embargo, esta posibilidad depende de diferentes factores:

Capacidad de combustible y características del avión.

Peso de pasajeros, equipaje y carga.

Distancia y condiciones meteorológicas de la ruta.

Requisitos de reservas de combustible y aeropuertos alternativos.

Limitaciones de peso para el despegue y el aterrizaje.

La decisión corresponde a los operadores aéreos, que deben cumplir las normas de seguridad y planificación aplicables.

Los vuelos de larga distancia podrían necesitar escalas técnicas fuera de Cuba

La falta de combustible en destino puede resultar más compleja para vuelos de larga distancia.

Las aeronaves que realizan trayectos intercontinentales suelen consumir una cantidad considerable de combustible durante el viaje.

Transportar suficiente cantidad para completar también el regreso no siempre es viable debido a las limitaciones de peso y autonomía.

En esos casos, una compañía podría optar por realizar una escala técnica en un tercer país.

La parada permitiría abastecer la aeronave antes de continuar hacia su destino final.

Sin embargo, una escala adicional puede incrementar los tiempos de viaje, los costos operativos y las necesidades de coordinación aeroportuaria.

No todas las rutas requieren necesariamente estas modificaciones.

La escasez de combustible para aviones se prolonga desde febrero de 2026

La nueva serie de avisos representa otra extensión de una situación que comenzó a documentarse durante febrero de 2026.

A lo largo del año, las autoridades aeronáuticas cubanas han comunicado diferentes períodos de indisponibilidad del combustible Jet A-1.

En octubre, Periódico Cubano ya había informado sobre una prórroga anterior que extendía las restricciones hasta el 1 de noviembre.

Los avisos emitidos el 30 de octubre prolongaron nuevamente el período de indisponibilidad hasta comienzos de diciembre.

La continuidad de estas notificaciones refleja que las dificultades de abastecimiento no se han resuelto de forma sostenida.

Sin embargo, los NOTAM no explican por sí solos las causas exactas de la escasez ni identifican todos los factores económicos o logísticos que intervienen.

¿Qué consecuencias puede tener para los vuelos entre Miami y Cuba?

Las rutas entre el sur de Florida y Cuba podrían mantener operaciones mediante una planificación adaptada a la falta de combustible en los aeropuertos cubanos.

En trayectos relativamente cortos, transportar combustible adicional desde el punto de salida puede ser una alternativa operacional.

No obstante, la viabilidad depende del modelo de aeronave y de las condiciones de cada vuelo.

Para los pasajeros que viajan desde Miami, las principales consecuencias potenciales incluyen cambios de horario, ajustes operativos o modificaciones en determinadas rutas.

La existencia de un NOTAM no permite concluir que un vuelo específico será cancelado.

Por esa razón, los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados hacia Cuba?

Los pasajeros que tengan reservas para noviembre o comienzos de diciembre deben prestar atención a las comunicaciones de sus compañías aéreas.

Es recomendable verificar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto y revisar cualquier notificación sobre cambios de itinerario.

También conviene confirmar si la aerolínea mantiene las operaciones habituales hacia el destino reservado.

La información operacional puede cambiar si las autoridades cubanas modifican los avisos o si mejora la disponibilidad de combustible.

No existe en el material proporcionado una lista oficial de vuelos cancelados como consecuencia directa de esta nueva prórroga.

Cuba enfrenta otro mes de restricciones en el abastecimiento de combustible aeronáutico

La extensión de los avisos hasta el 1 de diciembre mantiene la presión sobre la planificación de vuelos comerciales hacia Cuba.

Las restricciones afectan a diez aeropuertos distribuidos por el país y obligan a las aerolíneas a operar sin depender del suministro habitual de Jet A-1 en esas terminales.

Aunque las compañías pueden recurrir a combustible adicional o escalas técnicas, estas soluciones requieren planificación y pueden incrementar los costos.

La información central es que diez aeropuertos cubanos continuarán sin disponibilidad anunciada de combustible Jet A-1 hasta el 1 de diciembre de 2026, sin que ello implique automáticamente su cierre o la suspensión de todos los vuelos.