Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

La Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó este martes 10 de noviembre de 2026 la iniciativa de juicio político impulsada por el congresista republicano Thomas Massie contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Con una votación de 211 a favor y 204 en contra, los legisladores aprobaron remitir la resolución al Comité Judicial, una decisión que impidió avanzar con el proceso de destitución en el pleno. La propuesta contenía ocho acusaciones relacionadas con la guerra contra Irán, los ataques militares contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y otras actuaciones del Pentágono.

La administración del presidente Donald Trump evitó que prosperara una iniciativa de juicio político contra Pete Hegseth, después de que la Cámara de Representantes aprobara una maniobra legislativa para remitir al Comité Judicial la resolución presentada por Thomas Massie.

El congresista de Kentucky había solicitado que el Legislativo examinara ocho artículos de impeachment contra el secretario, a quien acusó de exceder sus atribuciones y vulnerar disposiciones constitucionales relacionadas con el uso de la fuerza militar.

La votación representó un revés para Massie, uno de los republicanos que ha expresado públicamente desacuerdos con determinadas decisiones de política exterior de Trump.

Aunque la iniciativa quedó bloqueada en esta etapa, el debate volvió a colocar en el centro de la atención las facultades del presidente y del Congreso para autorizar operaciones militares.

La Cámara de Representantes aprobó remitir la resolución de Massie al Comité Judicial.

La medida obtuvo 211 votos a favor y 204 en contra, según las cifras proporcionadas.

La decisión no constituye una votación de absolución sobre las acusaciones.

Se trata de una medida de procedimiento que impidió que la propuesta avanzara directamente hacia una votación de aprobación de los artículos de juicio político.

En la práctica, la maniobra frenó el intento inmediato de Massie de someter a Hegseth al procedimiento constitucional de destitución.

Thomas Massie fue el único republicano que votó junto a los demócratas

Según el reporte, Massie fue el único legislador republicano que se sumó a los demócratas para oponerse al envío de la resolución al Comité Judicial.

Su posición reflejó las diferencias que mantiene con la administración Trump sobre el alcance de las operaciones militares estadounidenses.

El congresista ha cuestionado especialmente las decisiones relacionadas con Irán y la interpretación de las facultades presidenciales para iniciar hostilidades sin autorización legislativa.

Aunque otros representantes conservadores han manifestado preocupaciones sobre la conducción de la guerra, no respaldaron la estrategia de Massie para impulsar un juicio político contra Hegseth.

La votación también mostró que las críticas a determinadas operaciones militares no necesariamente se traducen en apoyo a una destitución.

Los ocho cargos contra Pete Hegseth: de Irán a Venezuela

La resolución presentada por Massie contenía ocho artículos que cuestionaban diferentes decisiones militares.

Tres de ellos estaban relacionados directamente con la guerra contra Irán.

Los artículos planteaban posibles vulneraciones de normas constitucionales y federales.

Sin embargo, las acusaciones de Massie no constituyen hechos judicialmente demostrados y la Cámara no emitió un fallo sobre su fundamento jurídico.

La guerra contra Irán fue el principal motivo del impeachment

La participación estadounidense en el conflicto con Irán ocupó un lugar central en la resolución.

Massie sostuvo que las operaciones iniciadas el 28 de febrero de 2026 no contaron con la autorización necesaria del Congreso.

También cuestionó que las hostilidades continuaran después de determinadas actuaciones legislativas y más allá de los plazos que considera aplicables bajo la War Powers Resolution.

Esta legislación, aprobada en 1973, establece procedimientos de notificación y límites para determinadas operaciones militares estadounidenses.

La controversia gira en torno a la distribución constitucional de facultades entre el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el Congreso.

Massie considera que el Ejecutivo excedió sus atribuciones.

La administración Trump, en cambio, ha defendido sus decisiones militares y las facultades presidenciales en materia de seguridad nacional.

Los ataques contra narcolanchas en el Caribe también aparecían en la resolución

Otro de los cargos cuestionaba las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones señaladas por Washington como vinculadas al narcotráfico.

Massie calificó esos ataques como presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El legislador cuestionó especialmente las circunstancias en las que se utilizó fuerza letal contra personas que se encontraban a bordo de las embarcaciones.

La administración Trump ha defendido estas operaciones como parte de su estrategia contra organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

La controversia jurídica incluye cuestiones sobre la identificación de objetivos, las reglas de enfrentamiento y las normas aplicables al uso de fuerza militar.

La votación del martes no resolvió esas cuestiones.

La captura de Nicolás Maduro figuraba entre las acusaciones contra Hegseth

El séptimo artículo estaba relacionado con la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Massie cuestionó que la intervención se hubiera desarrollado sin autorización previa del Congreso.

En su resolución, el congresista utilizó el término secuestro para describir la operación.

Esa caracterización corresponde a la acusación del legislador y no representa una determinación judicial sobre la legalidad de la actuación estadounidense.

La administración Trump ha defendido sus operaciones contra Maduro en el contexto de su política de seguridad y aplicación de la ley.

La propuesta de impeachment pretendía que el Congreso examinara si las decisiones adoptadas por Hegseth vulneraron las facultades constitucionales del Legislativo.

Massie afirma que la disputa trata sobre quién tiene los poderes de guerra

Antes de la votación, Thomas Massie defendió su decisión de forzar un pronunciamiento de la Cámara.

Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes, el legislador sostuvo que el debate no debía reducirse a una disputa entre partidos.

Massie afirmó que había llegado el momento de exigir una votación sobre el uso de la fuerza militar.

El congresista explicó que su principal preocupación era determinar qué institución tiene la facultad de autorizar una guerra.

Su argumento se centró en el equilibrio constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

También expresó frustración con los procedimientos parlamentarios que, según su valoración, dificultan someter a votación determinadas propuestas.

Pete Hegseth responde y acusa a Massie de impulsar un espectáculo político

El secretario de Defensa rechazó públicamente la iniciativa durante una comparecencia ante los medios el martes.

Hegseth describió la propuesta como un ataque personal y político contra su gestión y contra la administración Trump.

El funcionario acusó a Massie de actuar por resentimiento y de intentar perjudicar al presidente y a las Fuerzas Armadas.

También cuestionó que el legislador impulsara la resolución durante sus últimos meses en el Congreso.

La respuesta reflejó la confrontación entre ambos dirigentes republicanos sobre las decisiones militares estadounidenses.

Sin embargo, las críticas personales del secretario no sustituyen una evaluación jurídica de los cargos formulados en la resolución.

Massie dejará el Congreso en enero y no volvería a presentar la resolución

Según la información proporcionada, Massie dejará su escaño a comienzos de enero de 2027, después de haber perdido las primarias republicanas de este año.

El congresista también anunció que no volvería a presentar una nueva resolución de impeachment contra Hegseth.

Esa decisión reduce la posibilidad de que el mismo legislador reactive el procedimiento durante el período restante de su mandato.

Sin embargo, no impide que otros representantes presenten iniciativas similares.

El Congreso conserva sus facultades constitucionales de supervisión y juicio político sobre los funcionarios federales sujetos a ese procedimiento.

¿Pueden los demócratas volver a impulsar un impeachment contra Hegseth?

La remisión de la resolución al Comité Judicial no elimina la posibilidad de futuras iniciativas.

Otros legisladores podrían presentar nuevos artículos o solicitar investigaciones sobre las operaciones militares cuestionadas.

El escenario legislativo también cambiará en enero de 2027 con la incorporación de los congresistas elegidos en las elecciones de medio término.

Sin embargo, una nueva propuesta tendría que seguir el procedimiento constitucional correspondiente.

Para aprobar artículos de impeachment se requiere una mayoría simple en la Cámara de Representantes.

La destitución, en cambio, exige una condena del Senado mediante el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes.

Por tanto, incluso si la Cámara aprobara una futura resolución, eso no significaría automáticamente la salida de Hegseth del Pentágono.

Hegseth continúa al frente del Pentágono tras la decisión de la Cámara

El resultado de la votación permitió que el secretario de Defensa continuara en su cargo sin que avanzara el procedimiento de juicio político impulsado por Massie.

La decisión también dejó pendiente el debate sobre las atribuciones presidenciales para ordenar operaciones militares sin autorización legislativa.

La guerra contra Irán, los ataques en el Caribe y la operación estadounidense en Venezuela seguirán siendo asuntos de controversia política y jurídica.

La Cámara de Representantes bloqueó el intento inmediato de Thomas Massie de someter a Pete Hegseth a un juicio político, pero no emitió una decisión sobre la legalidad de las operaciones militares cuestionadas en los ocho artículos.