Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

El gobernante cubano afirmó haber conversado con la presidenta interina de Venezuela para condenar la intervención de EE.UU. en Caracas , pero el intercambio deja más silencios que certezas.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel informó este jueves que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , en la que expresó su “enérgica condena” a la intervención militar de Estados Unidos en Caracas y al arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores .

El anuncio fue publicado en redes sociales el 22 de enero , 19 días después de los hechos ocurridos el 3 de enero , que marcaron un punto de quiebre en la política venezolana y regional.

“Sostuve conversación telefónica con la Presidenta Encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de #EEUU y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores”, escribió Díaz-Canel.

En el mismo mensaje, el mandatario cubano reafirmó el apoyo del régimen de La Habana al nuevo gobierno venezolano y la continuidad del vínculo bilateral:

“Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”.

Sin embargo, no detalló cuál fue la respuesta de Rodríguez, ni si hubo acuerdos concretos derivados de la conversación.

Una conversación sin fecha precisa

Díaz-Canel no aclaró cuándo ocurrió exactamente la llamada.

No obstante, Delcy Rodríguez afirmó días antes que el contacto se produjo la víspera del primer Consejo Federal de Gobierno de 2026, celebrado esta semana en Caracas, lo que sugiere que el anuncio cubano fue publicado con considerable retraso.

Durante esa reunión, Rodríguez reveló parte del intercambio:

“Ayer hablé con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y lo primero que me transmitió fueron las condolencias sentidas para el pueblo venezolano (…) por nuestros héroes caídos el 3 de enero”.

Rodríguez añadió que devolvió el gesto, aludiendo a los 32 militares cubanos muertos en Caracas durante la operación estadounidense.

Dos discursos, una misma llamada

Mientras Díaz-Canel enfatizó la condena política a EE.UU. y la hermandad bilateral, Rodríguez centró su mensaje en el duelo y la unidad simbólica, sin mencionar compromisos políticos ni una agenda conjunta con Cuba.

La diferencia de enfoques ha alimentado especulaciones sobre un posible giro estratégico de Caracas, especialmente tras conocerse contactos recientes entre el gobierno venezolano y altos funcionarios estadounidenses, incluidos representantes de inteligencia.

Reacciones y burlas en redes sociales

El anuncio del gobernante cubano generó una avalancha de reacciones, muchas de ellas críticas y sarcásticas.

“Eso parece un monólogo, no una conversación”, comentó un usuario.

“La llamó 19 días después para ponerse al día”, escribió otro.

Otros cuestionaron si Delcy Rodríguez estaría negociando con Washington mientras Cuba mantiene un respaldo retórico.

La etiqueta #CubaConVenezuela circuló junto a mensajes de escepticismo y burla.

Una llamada llena de silencios

A casi tres semanas de la captura de Maduro, la llamada parece más un intento de recomponer el relato político que una señal clara de coordinación real entre ambos gobiernos.

Mientras Cuba reafirma su apoyo incondicional, Venezuela explora nuevos equilibrios diplomáticos en un escenario regional en plena reconfiguración.

La pregunta clave sigue abierta:

¿Qué respondió realmente Delcy Rodríguez… y qué decidió no decir?