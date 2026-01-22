americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Díaz-Canel reveló una llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro. Condena a EE.UU., silencios clave y dudas sobre el futuro de la alianza Cuba-Venezuela

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Canel-Delcy

El gobernante cubano afirmó haber conversado con la presidenta interina de Venezuela para condenar la intervención de EE.UU. en Caracas, pero el intercambio deja más silencios que certezas.

La llamada que llega con retraso

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel informó este jueves que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que expresó su “enérgica condena” a la intervención militar de Estados Unidos en Caracas y al arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El anuncio fue publicado en redes sociales el 22 de enero, 19 días después de los hechos ocurridos el 3 de enero, que marcaron un punto de quiebre en la política venezolana y regional.

“Sostuve conversación telefónica con la Presidenta Encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de #EEUU y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores”, escribió Díaz-Canel.

Screenshot 2026-01-22 at 10.32.09AM

Respaldo político desde La Habana

En el mismo mensaje, el mandatario cubano reafirmó el apoyo del régimen de La Habana al nuevo gobierno venezolano y la continuidad del vínculo bilateral:

“Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”.

Sin embargo, no detalló cuál fue la respuesta de Rodríguez, ni si hubo acuerdos concretos derivados de la conversación.

Una conversación sin fecha precisa

Díaz-Canel no aclaró cuándo ocurrió exactamente la llamada.

No obstante, Delcy Rodríguez afirmó días antes que el contacto se produjo la víspera del primer Consejo Federal de Gobierno de 2026, celebrado esta semana en Caracas, lo que sugiere que el anuncio cubano fue publicado con considerable retraso.

Durante esa reunión, Rodríguez reveló parte del intercambio:

“Ayer hablé con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y lo primero que me transmitió fueron las condolencias sentidas para el pueblo venezolano (…) por nuestros héroes caídos el 3 de enero”.

Rodríguez añadió que devolvió el gesto, aludiendo a los 32 militares cubanos muertos en Caracas durante la operación estadounidense.

Dos discursos, una misma llamada

Mientras Díaz-Canel enfatizó la condena política a EE.UU. y la hermandad bilateral, Rodríguez centró su mensaje en el duelo y la unidad simbólica, sin mencionar compromisos políticos ni una agenda conjunta con Cuba.

La diferencia de enfoques ha alimentado especulaciones sobre un posible giro estratégico de Caracas, especialmente tras conocerse contactos recientes entre el gobierno venezolano y altos funcionarios estadounidenses, incluidos representantes de inteligencia.

Reacciones y burlas en redes sociales

El anuncio del gobernante cubano generó una avalancha de reacciones, muchas de ellas críticas y sarcásticas.

  • “Eso parece un monólogo, no una conversación”, comentó un usuario.

  • “La llamó 19 días después para ponerse al día”, escribió otro.

  • Otros cuestionaron si Delcy Rodríguez estaría negociando con Washington mientras Cuba mantiene un respaldo retórico.

La etiqueta #CubaConVenezuela circuló junto a mensajes de escepticismo y burla.

Una llamada llena de silencios

A casi tres semanas de la captura de Maduro, la llamada parece más un intento de recomponer el relato político que una señal clara de coordinación real entre ambos gobiernos.

Mientras Cuba reafirma su apoyo incondicional, Venezuela explora nuevos equilibrios diplomáticos en un escenario regional en plena reconfiguración.

La pregunta clave sigue abierta:

¿Qué respondió realmente Delcy Rodríguez… y qué decidió no decir?

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
fallece el general de division cubano claro orlando almaguel vidal, figura clave de la logistica militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

cubano acusado de brutal homicidio en dallas integra la lista de los peores delincuentes en eeuu en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

cubano es arrestado en miami por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dolares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Autopsia revela que la muerte de inmigrante cubano en custodia del ICE fue homicidio por asfixia

WASHINGTON (AP) — Un migrante cubano recluido en confinamiento solitario en un centro de detención migratoria en Texas murió después de que fue inmovilizado por los guardias y dejó de respirar, reveló el informe de necropsia dado a conocer el miércoles, el cual determinó que la muerte fue un homicidio.

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter