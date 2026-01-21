Autopsia revela que la muerte de inmigrante cubano en custodia del ICE fue homicidio por asfixia

Geraldo Lunas Campos falleció el pasado 3 de enero luego de un altercado con los guardias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) señaló que Lunas Campos, de 55 años y padre de cuatro hijos, intentaba quitarse la vida y que el personal de Camp East Montana trató de salvarlo.

Pero un testigo dijo a The Associated Press la semana pasada que Lunas Campos se encontraba esposado mientras era inmovilizado por al menos cinco guardias, uno de los cuales le pasó el brazo por el cuello y apretó hasta dejarlo inconsciente.

El reporte de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso determinó que el cuerpo de Lunas Campos mostraba signos de lucha, como abrasiones en el pecho y las rodillas. También tenía hemorragias en el cuello. El subdirector de medicina forense, el doctor Adam Gonzalez, determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión de cuello y torso.

Según el informe, testigos vieron como Lunas Campos "quedó inconsciente mientras era inmovilizado físicamente por fuerzas del orden". No detalló lo que ocurrió durante la lucha, pero mencionó evidencia de lesiones en cuello, cabeza y torso asociadas con inmovilización física. El reporte también señaló la presencia de petequia —pequeñas manchas de sangre por el rompimiento de vasos capilares, las cuales pueden asociarse a una enorme tensión o una lesión— en párpados y la piel del cuello.

El doctor Victor Weedn, un patólogo forense que revisó el informe de autopsia para la AP, afirmó que la presencia de petequia en los ojos "tiende a sustentar" la conclusión de que la causa de muerte fue por asfixia. Esas lesiones sugieren presión sobre el cuerpo y a menudo se relacionan con este tipo de fallecimientos, subrayó.

Añadió que las contusiones en el cuerpo de Lunas Campos pueden reflejar una inmovilización física y las lesiones en el cuello eran consistentes con presión de una mano o rodilla sobre el cuello.

La autopsia también reveló la presencia de medicamentos antidepresivos y antihistamínicos recetados en el organismo de la víctima, añadiendo que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad. No hizo mención alguna de un intento de suicidio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no comentó de momento sobre el informe de autopsia.

La versión inicial del ICE sobre el fallecimiento, la cual no incluía mención de un altercado con los guardias, aseguraba que Lunas Campos se había vuelto inestable y el personal lo trasladó a un área segregada.

"Mientras estaba en segregación, el personal observó que pasaba apuros y se puso en contacto con el personal médico del lugar para recibir asistencia", indicó la agencia en su comunicado del 9 de enero. "El personal médico respondió, inició medidas de resucitación y solicitó servicios médicos de emergencia".

Lunas Campos fue declarado muerto después de la llegada de los paramédicos.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo el jueves que Lunas Campos había intentado suicidarse y los guardias trataron de ayudarlo.

"Campos se resistió con violencia al personal de seguridad y siguió tratando de quitarse la vida", explicó. "Durante la lucha, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento".

Camp Montana East es una enorme instalación de carpas ubicada en el desierto sobre terrenos de Fort Bliss, una base del Ejército. La AP informó en agosto que sobre la construcción de la instalación de 1.200 millones de dólares, la cual se tenía previsto que se convirtiera en el complejo de detención más grande del país. El lugar es operado por un contratista privado con sede en una casa unifamiliar en Richmond, Virginia. La empresa, Acquisition Logistics LLC, no tenía experiencia previa en la gestión de un centro correccional.

De momento se desconoce si los guardias que se encontraban con Lunas Campos al momento de la disputa eran empleados del gobierno o del contratista privado.

Lunas Campos fue uno de los primeros detenidos que fue enviado a Camp Montana East. Llegó al centro en septiembre después de que fue detenido por agentes del ICE en Rochester, Nueva York, donde vivió por más de dos décadas. Fue admitido legalmente en Estados Unidos en 1996 como parte de una ola de inmigrantes cubanos que buscaban llegar a Florida en bote.

El ICE señaló que fue detenido en julio como parte de una operación de inmigración planeada, debido a que tenía condenas penales que lo hacían elegible para su deportación.

Los registros judiciales de Nueva York muestran que Lunas Campos fue condenado en 2003 por contacto sexual con una persona menor de 11 años, un delito grave por el cual fue sentenciado a un año en prisión y se le colocó en el registro estatal de delincuentes sexuales.

___

Foley informó desde Iowa City.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP