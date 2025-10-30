Díaz-Canel llama "privilegiados" a los cubanos con electricidad mientras el oriente sufre los estragos del huracán Melissa

Compartir en:









El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó de “privilegiados” a los habitantes del occidente y centro de Cuba por tener electricidad, una declaración que refleja la profunda crisis energética y social que atraviesa el país.

Durante la Mesa Redonda del 29 de octubre, dedicada a evaluar los daños ocasionados por el huracán Melissa en el oriente cubano, Díaz-Canel encabezó una reunión del Consejo de Defensa Nacional desde el Palacio de la Revolución, donde sostuvo una videoconferencia con las autoridades de las provincias afectadas.

“Va a haber unos días que, si se nos mantienen las plantas que Vicente (De la O Levy) planteó que entraban hoy, el occidente y el centro del país van a estar privilegiados en relación con la situación que hemos vivido en los últimos tiempos del sistema energético”, dijo Díaz-Canel.

Sus palabras, pronunciadas en tono aparentemente explicativo, han generado indignación entre los cubanos, al considerar que normalizan la desigualdad y revelan la precariedad del sistema eléctrico nacional. En un país donde encender una bombilla o refrigerar alimentos se ha vuelto un lujo, el mandatario reconoció que tener luz eléctrica es hoy un privilegio.

Diaz-Canel reunion Oriente cubano devastado tras el huracán Melissa Mientras tanto, las provincias orientales continúan enfrentando las graves secuelas del huracán Melissa, que dejó a su paso daños considerables en viviendas, redes eléctricas, cultivos e infraestructuras.

Las autoridades reportaron la caída de cientos de postes eléctricos, transformadores destruidos y pérdidas millonarias en la agricultura. Las lluvias torrenciales y los vientos de más de 180 km/h dejaron comunidades enteras bajo el agua, carreteras intransitables y miles de familias sin alimentos ni agua potable.

En redes sociales, circulan imágenes impactantes de pueblos completamente inundados, techos destruidos y pobladores desesperados pidiendo ayuda. El contraste entre las palabras del mandatario y la realidad que vive el oriente cubano acentúa la desigualdad regional y la falta de respuestas efectivas del gobierno ante la crisis.