Díaz-Canel a decidido inmolarse por el COMUNISMO: DARE MI VIDA por la revolución

La Habana — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que está dispuesto a “dar su vida por la revolución” , en declaraciones que elevan el tono político en medio de un contexto marcado por la crisis interna y las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Durante una conversación con el político español Pablo Iglesias , el mandatario afirmó que su gobierno se prepara para escenarios adversos, incluyendo posibles situaciones de conflicto.

“No queremos guerra, queremos diálogo, pero si eso no se cumple… daré la vida por la revolución”, expresó.

Las declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para la isla, caracterizado por:

El mensaje también coincide con reportes sobre posibles escenarios de escalada en la relación entre Washington y La Habana.

Díaz-Canel aseguró que el país se encuentra en proceso de preparación:

“Nos preparamos para el peor de los escenarios. Cada cubano sabe qué misión tiene en esta defensa”.

Estas palabras refuerzan el discurso oficial centrado en la defensa del sistema político ante amenazas externas.

Llamado al diálogo… con advertencia

A pesar del tono firme, el mandatario reiteró que su gobierno apuesta por el diálogo.

Sin embargo, dejó claro que, de no prosperar, la prioridad será la defensa del modelo político vigente.

Un discurso que genera reacciones

Las declaraciones han generado diversas reacciones tanto dentro como fuera de Cuba, en un contexto donde la población enfrenta una crisis económica profunda.

Analistas consideran que este tipo de mensajes buscan consolidar apoyo interno y enviar señales al exterior sobre la postura del gobierno.