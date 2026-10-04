Detienen en La Habana a presunto traficante conocido como “Ardilla”: ocupan 131 dosis de “químico”

Un operativo policial realizado en el municipio Playa, en La Habana , terminó con la detención de un hombre conocido por el alias de “Ardilla” , a quien las autoridades aseguran haberle ocupado 131 dosis de cannabinoides sintéticos , popularmente conocidos en Cuba como “químico” o “papelito”.

El arresto ocurrió el 1 de octubre , según una publicación difundida por un perfil de Facebook asociado al Ministerio del Interior (MININT) y posteriormente replicada por espacios oficialistas.

Además de las presuntas drogas, los agentes incautaron dinero en efectivo que, según la versión oficial, estaría relacionado con la comercialización de las sustancias.

Las autoridades no divulgaron el nombre completo del detenido ni precisaron cuánto dinero fue ocupado.

Las fotografías difundidas tras el operativo muestran al detenido junto a numerosos billetes cubanos colocados sobre el suelo.

En otra imagen pueden observarse decenas de pequeños envoltorios de papel que, según las autoridades, contenían las dosis de cannabinoides sintéticos incautadas.

El balance informado fue de:

131 dosis de “químico”

y

una cantidad no especificada de dinero en efectivo.

La publicación vinculada al MININT aseguró que el detenido mantenía un punto de venta dentro del barrio.

“Tenía montado su negocio de venta de drogas en pleno barrio”, señaló el reporte.

Hasta el momento no se han divulgado públicamente los cargos formales presentados contra el detenido ni su situación procesal.

Vecinos habrían denunciado el presunto punto de venta

La versión oficial sostiene que residentes de la zona llevaban tiempo reclamando la intervención de las autoridades.

“Dicen los vecinos que desde hace tiempo pedían que lo pusieran tras las rejas”, afirmó la publicación.

El mensaje concluyó con otra advertencia:

“Aquí nadie vende impunemente”.

Los testimonios de los vecinos mencionados en el reporte no fueron identificados individualmente.

¿Qué es el “químico”?

El denominado “químico” se ha convertido en una de las drogas sintéticas que mayor preocupación generan actualmente en Cuba.

Se trata de cannabinoides sintéticos, sustancias diseñadas para actuar sobre algunos de los mismos receptores cerebrales asociados al cannabis, pero cuyos efectos pueden ser mucho más impredecibles.

En Cuba también reciben el nombre de “papelitos”, debido a que algunas presentaciones utilizan pequeños fragmentos de papel impregnados con la sustancia.

A diferencia de la marihuana tradicional, los cannabinoides sintéticos pueden variar enormemente en composición y potencia.

Una droga barata que gana terreno entre los jóvenes

Uno de los factores que favorece su expansión es el precio.

Reportes recientes sitúan una dosis alrededor de los 250 pesos cubanos, aunque el costo puede variar según la zona y el mercado ilegal.

Ese precio la convierte en una sustancia relativamente accesible en un país donde una parte importante de la población enfrenta bajos ingresos.

El fenómeno genera especial preocupación por su presencia entre adolescentes y adultos jóvenes.

Las emergencias médicas casi se duplicaron en La Habana

El incremento del consumo ya aparece reflejado en los servicios sanitarios.

Datos oficiales citados por AP muestran que las urgencias médicas relacionadas con cannabinoides sintéticos en La Habana pasaron de:

467 casos en 2024

a

886 casos durante 2025.

Es decir, prácticamente se duplicaron en apenas un año.

Las autoridades sanitarias han advertido sobre episodios de alteración de conciencia, agitación extrema, convulsiones, psicosis e intoxicaciones graves asociados con estas sustancias.

Cuba ha identificado decenas de variantes

Los laboratorios cubanos han identificado al menos 46 variantes de cannabinoides sintéticos circulando en el país, según datos oficiales difundidos durante la creciente campaña contra estas drogas.

La diversidad de compuestos aumenta el peligro porque dos dosis comercializadas bajo el mismo nombre pueden contener sustancias diferentes y producir efectos muy distintos.

Las autoridades cubanas sostienen además que parte de estas sustancias entra al país mediante pasajeros y envíos internacionales.

Drogas ocultas en paquetes de alimentos

Durante 2026, la Aduana cubana ha informado de varios intentos de introducir cannabinoides sintéticos mediante métodos de ocultamiento.

En julio, funcionarios del Aeropuerto Internacional José Martí detectaron presuntas drogas escondidas dentro de cajas de alimentos enviadas desde Estados Unidos.

Las autoridades han señalado la paquetería y el equipaje de pasajeros entre las vías utilizadas para introducir determinadas sustancias.

Esto ha provocado un aumento de los controles aduaneros y de las operaciones policiales internas.

Trece detenidos en otro operativo en Centro Habana

El arresto de “Ardilla” no constituye un caso aislado.

A mediados de septiembre, un operativo realizado en Centro Habana terminó con 13 personas detenidas.

Las autoridades informaron entonces de la incautación de cocaína y:

184 tiras de cannabinoides sintéticos.

Otros operativos desarrollados en Guantánamo, Matanzas y diferentes territorios del país también han terminado con detenciones relacionadas con marihuana y “químico”.

La preocupación llega a los barrios

La expansión del consumo ha dejado de ser únicamente un asunto reflejado en estadísticas policiales.

Vecinos, familiares, médicos e intelectuales han comenzado a denunciar públicamente escenas relacionadas con personas bajo los efectos de estas sustancias.

El escritor cubano Rodolfo Alpízar Castillo alertó recientemente sobre lo que describió como una creciente presencia del fenómeno en Santos Suárez, La Habana.

Su denuncia hacía referencia a jóvenes visiblemente afectados en espacios públicos y cuestionaba la capacidad de respuesta ante el problema.

El MININT intensifica los operativos

Las autoridades cubanas han aumentado durante 2026 la difusión pública de operativos antidrogas.

Las publicaciones muestran decomisos de dinero, sustancias y otros elementos presuntamente vinculados con redes de distribución.

El gobierno ha presentado estas acciones como parte de una política de “tolerancia cero” frente al tráfico de drogas.

Sin embargo, la reiteración de casos también evidencia que el mercado de sustancias sintéticas continúa teniendo presencia en diferentes provincias.

Decomisos frente a un problema creciente

El arresto en Playa deja una cifra concreta:

131 dosis de “químico” presuntamente listas para su comercialización.

Pero el problema trasciende un único detenido.

El aumento de las emergencias médicas, la aparición de decenas de variantes químicas y los sucesivos operativos en diferentes provincias muestran un fenómeno que continúa expandiéndose.

Las autoridades deberán determinar ahora la responsabilidad penal del hombre conocido como “Ardilla”, mientras las investigaciones buscan establecer de dónde procedían las sustancias y si existían otras personas involucradas en su distribución.

Por ahora, la información oficial confirma el arresto y atribuye al detenido la posesión de las 131 dosis incautadas, pero todavía no existe una sentencia judicial sobre el caso.