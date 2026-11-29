El exembajador cubano Carlos Alzugaray aseguró que Miguel Díaz-Canel tendría dificultades para mantenerse en el poder tras la eventual muerte de Raúl Castro , durante una entrevista concedida al periódico español El País desde Ciudad de México.

El exdiplomático, de 83 años, considera que la desaparición del general podría alterar el equilibrio interno de la dirigencia cubana y abrir paso a reformas políticas.

“Después de que se muera Raúl, Díaz-Canel no aguanta más” , afirmó.

Sin embargo, Alzugaray expresó dudas sobre la posibilidad de una transición democrática.

La muerte de López-Calleja habría alterado los planes de sucesión

Según el exembajador, el fallecimiento del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, en julio de 2022, representó un punto de ruptura en los planes de continuidad política de Raúl Castro.

Alzugaray sostiene que el entonces presidente de GAESA estaba considerado como un posible sustituto de Díaz-Canel.

“Cuando fallece López-Calleja, Raúl siente que el tinglado que había montado se cayó”, explicó.

¿Qué sucedería con “El Cangrejo” tras la muerte de Raúl Castro?

El exdiplomático también cuestionó la capacidad de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del general y conocido como “El Cangrejo”, para conservar su influencia dentro de la cúpula cubana.

“Si Raúl muere mañana, ¿qué respaldo tiene?”, preguntó.

Según su análisis, tanto Díaz-Canel como Rodríguez Castro tendrían que conseguir apoyos propios entre los mandos militares y la dirigencia civil.

Una posible reforma, pero sin garantías democráticas

Aunque Alzugaray considera que podrían producirse cambios políticos, no identifica actualmente una facción dentro de la dirigencia con una clara vocación democrática.

Sus declaraciones plantean interrogantes sobre la sucesión política en Cuba y el futuro de las estructuras de poder vinculadas a Raúl Castro.