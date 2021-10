Despiden a profesor en Cuba por sus críticas al régimen en su perfil de Facebook

"Si me hubiera parado unos días antes en el portal de mi casa y hubiera gritado 'patria y vida', hubiera llegado la policía aquí más rápido que lo que han llegado los médicos a mi vivienda", dijo en ese video, donde también adelantaba que podían separarlo de su puesto de trabajo.

"Publicó dos videos en vivo en las redes sociales de manera descompuesta y bien grosera, se expresó en contra de las instituciones hospitalarias y el Gobierno"

Así sucedió este martes. Ese día, le avisaron para convocarlo para "un trabajo voluntario", pero en realidad era para sancionarlo. Ya lo esperaba: las represalias habían comenzado mucho antes, "siendo yo profesor todavía", narra, "después que publiqué los primeros videos".

El documento que le entregaron está firmado por Denis Alberto Moreno Beatón, director de la Unidad Presupuestada de Educación en Granma, y dice que Merladet "incurrió en violaciones de la disciplina laboral".

"Publicó dos videos en vivo en las redes sociales de manera descompuesta y bien grosera, se expresó en contra de las instituciones hospitalarias y el Gobierno, luego hace una publicación donde dice que no se arrepiente de nada dicho en los videos pero si de las groserías que había utilizado", detalla el texto, que argumenta que un profesor "viola el reglamento" cuando no mantiene "una conducta consecuente con los principios éticos de la política educacional, realizando permanentemente la labor educativa que le corresponde" o realiza "actos graves" que son "contrarios a la moral y a los principios ideológicos de nuestra patria".

"Difamar o menospreciar públicamente a las instituciones de la República y a los héroes y mártires de la patria", se lee también en la notificación, es una violación de "suma gravedad".

Si acaso Merladet se arrepiente de algo es de las "malas palabras" del primer video –"Soy un guajiro y cuando me atravieso, me cierro, y en ese momento hablé alterado", alega–, pero de ahí en fuera, de nada. Además, ya había tomado la decisión de no seguir enseñando, a pesar de que meses antes le habían ofrecido "hacer el doctorado directo, sin hacer maestría".

"¿Por qué me piden la separación del sector de Educación por tres años? ¿Qué yo violé?"

Muchos de sus compañeros, asegura, también lo han apoyado, e "incluso se brindaron de testigos si decido apelar", algo que todavía no se decide a hacer. "Tengo siete días hábiles para hacer la reclamación pero aún lo estoy pensando".

"¿Por qué me piden la separación del sector de Educación por tres años? ¿Qué yo violé?", se pregunta Merladet en una transmisión en sus redes sociales este martes. Como ciudadano se estaba expresando libremente, alegó, "un derecho que tiene cualquier persona en cualquier país del mundo". Pero no en Cuba.

"No me voy a morir de hambre, yo sé trabajar, yo sé lucharla", dice en el video Merladet, quien cuenta que vende cominos en la calle.

A la vez, interpela a los "trabajadores": "Usted, con su salario, ¿puede comprar en una tienda en MLC? No puede, porque no nos pagan en MLC", se responde. "Tienen que tener familia allá, en el imperio, en el enemigo", ironiza. "Si eres un trabajador de a pie, descalzo, como somos nosotros, no puedes entrar ahí, tienes que tener un gusano que te mande cosas para poder comprar ahí". Su salario de maestro, refiere, era de 4.845 pesos.

En la misma publicación, Merladet anuncia que ahora sí se va a meter "de verdad" en la política: "A mí ya no hay quien me calle", concluye su video. "Patria y vida, se acabó patria o muerte; patria y vida, que es lo que nos representa".