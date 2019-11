Descemer Bueno pide disculpas tras burlarse del encarcelamiento de José Daniel Ferrer

"Les quiero pedir disculpas por mi ignorancia política. Le pido disculpas a la diáspora, a todos aquellos que piensan en la política, a todos aquellos para quienes la política es lo más importante. Y les pido disculpas eternamente porque voy a seguir siendo así, voy a seguir ignorando lo que hacen otras personas", dijo Bueno.

Respondió de esa forma a los llamados que ha recibido para que se pronuncie a favor de la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer, preso en Cuba desde el 1 de octubre.

Es "una persona a la que yo no conocía, no tenía ningún tipo de información", dijo Bueno. "No me pidan que libere a nadie, yo no tengo la llave de ninguna de cárcel", se defendió.

Se quejó de que sus redes sociales "dejaron de ser ese encuentro pacífico, ese encuentro de amor que tienen otros artistas", y de que hay personas que entran para "ordenarme que haga cosas, para usarme".

"Es muy sencillo, yo me fui a Estados Unidos porque tenía el sueño de ser un artista exitoso. Yo no me fui porque me llevaron mis padres, en medio de una situación política cuando era niño, que le ha pasado a mucha gente, y lo entiendo. (…) Yo no vine a los Estados Unidos a recibir órdenes de nadie", dijo Bueno.

"Si tengo que pedirle disculpas a la verdadera disidencia, a la de corazón, a la que de verdad está luchando… yo no conozco a la familia de José Daniel Ferrer", insistió.

"No conozco la vida de José Daniel Ferrer. Como músico, como artista, como creador no estoy para nada relacionado con el activismo político de ningún país, mucho menos del mío", señaló. "No me puedo responsabilizar con no conocer. No tengo un historial de seguir cosas políticas", se defendió y dijo que tampoco sabe de béisbol, y que le preocupa "mucho más" no saber quiénes son las principales figuras de la música clásica cubana hoy.

"No hay absolutamente nada de malo en que yo no conociera a ese señor, José Daniel Ferrer", afirmó Bueno.

"Yo debería estar preocupándome más por los porcentajes que le dan a los músicos, los compositores (…) De cómo nosotros, los compositores, los creadores, al final nos estamos llevando una pequeña parte de lo que reparte todo el mundo (…) Eso sí me interesa a mí, porque es lo que se van a encontrar todas las personas que tienen en su destino, en sus inquietudes la afinidad por esta industria", argumentó.

"Los disidentes cubanos… yo no conozco a ninguno, no tengo por qué conocerlos. Estoy tan ocupado en mi vida que no tengo tiempo para dedicarme a esto. Aclaro, todo mi respeto, no solo para el señor Ferrer, si no para todos los presos políticos del mundo entero", dijo.

"No tengo nada en contra de las personas que tengan cualquier definición política", aseguró. "Mi padre, Pedro Bueno, fue preso político, estuvo años preso (…) Los presos de conciencia, presos políticos, son personas que respeto".

"Mi solidaridad es con cualquier persona, familia, que esté pasando por cualquier tipo de sufrimiento. Si hay alguna persona que quiere vincularme con algún tipo de posición política, pues no, para nada", dijo.

Por otra parte, se refirió a las críticas que le ha hecho el actor Roberto San Martín.

"No entiendo esto (…) ¿Te están pagando algún dinero para enemistarte conmigo? Avísame, brother, voy y me disfrazo a ver si me pagan a mí también", comentó refiriéndose a un programa de San Martín en YouTube.

"No entiendo qué haces mezclando tu profesionalidad y tu talento con la política y que eso te influencie tanto que te haga odiar a personas que te quieren. No puedo sentir odio hacia ti por que tú me odies de la noche a la mañana, no tengo de dónde sacarlo", afirmó Bueno.

Invitó a San Martín a acudir a su programa el próximo 20 de diciembre. "Yo no te voy a atacar. Te estoy pidiendo que vengas al programa para que me hagas saber tus inquietudes".

"Respeto las causas políticas de las personas, y no estoy ni a favor ni en contra", afirmó.

En su canal de YouTube La familia Pérez, San Martín criticó con dureza a Bueno: "Es muy jodido ser consecuente en el mundo de los artistas, y tú no eres consecuente", le dijo.

El actor puso como ejemplo de consecuencia a los raperos Silvito el Libre y Aldo el Aldeano.