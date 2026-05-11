Se declara inocente hombre acusado de irrumpir en cena de Trump con corresponsales

Foto incluida en el expediente del Departamento de Justicia, el 29 de abril del 2026, que muestra a Cole Tomas Allen (izq) en su habitación de hotel en Washington, tomándose un selfie frente al espejo. Una versión ampliada de la foto está a la derecha. (Departamento de Justicia via AP) AP

Cole Tomas Allen estaba esposado y con grilletes, y vestía un uniforme carcelario naranja, cuando compareció ante un tribunal federal para su lectura de cargos. No habló durante la breve audiencia, y uno de sus abogados presentó la declaración en su nombre.

Los abogados de Allen le pidieron al juez federal de distrito Trevor McFadden que aparte al menos a dos altos funcionarios del Departamento de Justicia de la participación directa en su procesamiento, porque podrían ser considerados víctimas o testigos en el caso, lo que crearía un posible conflicto de intereses.

Las autoridades dijeron que el secretario de Justicia interino Todd Blanche y la fiscal federal Jeanine Pirro asistían al evento cuando Allen eludió un puesto de control y disparó una escopeta contra un agente del Servicio Secreto. En un escrito judicial presentado la semana pasada, los abogados de Allen sostienen que, como mínimo, se crea la apariencia de un conflicto de intereses si Blanche y Pirro toman cualquier decisión en el caso.

McFadden, nominado por Trump, no resolvió esa cuestión desde el estrado, pero pidió a los abogados de Allen que ampliaran el posible alcance de su solicitud de recusación. El abogado defensor Eugene Ohm dijo que la defensa probablemente buscará apartar de la participación en el caso a toda la oficina de Pirro. Ohm reconoció que sería poco probable un intento de apartar a todo el Departamento de Justicia.

McFadden dio a los fiscales hasta el 22 de mayo para responder por escrito a la petición de la defensa. El juez pidió al gobierno que precise si considera que Pirro y Blanche podrían ser considerados víctimas en el caso.

“Eso podría aportar algo de claridad aquí”, indicó McFadden.

En su escrito, los abogados de Allen sugieren que podría estar justificado el nombramiento de un fiscal especial.

Allen tiene previsto regresar al tribunal el 29 de junio.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco antibalas durante el ataque del 25 de abril en el hotel Washington Hilton, lo que interrumpió uno de los eventos anuales de mayor perfil en la capital del país. El agente efectuó cinco disparos, pero no hirió a nadie, dijeron las autoridades.

Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, resultó herido, pero no de bala.

Además del cargo por intento de asesinato, Allen también está acusado de agredir a un agente federal con un arma mortal y de otros dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable únicamente del cargo de intento de asesinato.

Allen fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras su arresto, pero le levantaron ese estatus varios días después. Los abogados de Allen se quejaron de que había sido confinado innecesariamente en una habitación acolchada con iluminación constante, sometido repetidamente a registros corporales y amarrado fuera de su celda.

Un fiscal del Departamento de Justicia dijo que Allen les contó a agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al ataque, lo que podría explicar por qué se le consideró un posible riesgo de suicidio.

Según los fiscales, Allen llevaba una bolsa de municiones, una funda de hombro para arma y un cuchillo enfundado cuando se tomó una foto en su habitación del hotel apenas minutos antes del ataque. En un mensaje que, según las autoridades, arroja luz sobre su motivo, Allen se refirió a sí mismo como un “Asesino federal amistoso” y aludió de manera indirecta a agravios por una serie de acciones de la administración republicana de Trump.

Las autoridades han alegado que Allen reservó el 6 de abril una habitación en el Hilton donde el evento se celebraría semanas después bajo su habitual y estricta seguridad. Viajó en tren de costa a costa desde California y se registró en el hotel un día antes de la cena, con una habitación reservada para el fin de semana.

Trump fue retirado a toda prisa del escenario por su equipo de seguridad y apareció en la Casa Blanca dos horas después, aún con su esmoquin, para hablar del ataque y del sospechoso.

“Cuando tienes impacto, van a por ti. Cuando no tienes impacto, te dejan en paz. Al parecer creen que se trató de un solo individuo”, dijo Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP