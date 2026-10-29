Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las acusaciones de desigualdad y privilegios económicos dentro de la dirigencia de La Habana, después de que Estados Unidos exhibiera ante Naciones Unidas imágenes de propiedades y artículos de lujo presuntamente vinculados a altos funcionarios. Sus declaraciones contrastan con los resultados de un estudio independiente que estima que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema, en medio de una crisis marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, volvió a defender la actuación del Gobierno cubano frente a las acusaciones estadounidenses sobre la existencia de privilegios económicos entre los principales dirigentes del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el canciller calificó de “acusaciones fantasiosas” e “imputaciones mendaces” los señalamientos presentados por el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz.

Las declaraciones se produjeron después de una sesión de la Asamblea General en la que Washington exhibió fotografías de relojes de lujo, propiedades exclusivas y embarcaciones que atribuyó a integrantes de la cúpula política cubana.

El intercambio diplomático coincidió con la difusión de indicadores sociales que describen un deterioro profundo de las condiciones de vida en la isla.

En su publicación, Rodríguez cuestionó las denuncias estadounidenses sobre la acumulación de riquezas y los beneficios económicos de determinados funcionarios.

El canciller sostuvo que esas afirmaciones no resisten “el más mínimo escrutinio” y acusó a Washington de utilizar información falsa para desacreditar al Gobierno cubano.

También calificó las denuncias como “aburridas calumnias”.

Rodríguez dirigió críticas contra el sistema político estadounidense, al que describió como una estructura dominada por intereses económicos.

“Lo hace la mayor y más corrupta plutocracia de la historia, donde manda el dinero en vez de los electores”, afirmó.

El funcionario atribuyó a las sanciones estadounidenses una parte importante de las dificultades que enfrenta Cuba, incluidos los problemas de abastecimiento, el deterioro de los servicios públicos y las interrupciones del suministro energético.

EEUU muestra ante la ONU relojes Rolex, mansiones y propiedades atribuidas a la familia Castro

Las declaraciones del canciller fueron una respuesta a la intervención realizada por Mike Waltz durante el debate anual sobre el embargo estadounidense a Cuba.

El representante de Washington presentó fotografías de artículos de lujo y propiedades que, según afirmó, están relacionados con integrantes de la dirigencia cubana.

Entre los objetos mencionados figuraron dos relojes Rolex atribuidos a Fidel Castro, valorados conjuntamente por el embajador en aproximadamente 40.000 dólares.

Waltz comparó esa cantidad con los ingresos de los trabajadores cubanos y sostuvo que equivaldría a varias décadas de salario promedio.

El diplomático también hizo referencia a corbatas Hermès, bolígrafos Montblanc y otros accesorios que atribuyó al presidente Miguel Díaz-Canel.

La presentación buscó cuestionar las diferencias entre el nivel de vida de determinados dirigentes y las dificultades económicas de la población.

Sin embargo, la titularidad y valoración de cada artículo deben distinguirse de las afirmaciones realizadas por el representante estadounidense, que no constituyen por sí mismas una verificación independiente.

Cayo Piedra y una residencia en Varadero: las propiedades señaladas por Washington

Durante su intervención, Waltz también presentó imágenes de propiedades presuntamente vinculadas a la familia Castro.

Entre ellas destacó una residencia de aproximadamente 14.000 metros cuadrados en Varadero, equipada, según su exposición, con piscinas, sauna, jacuzzi y materiales de construcción de alta gama.

El embajador mencionó además Cayo Piedra, una isla al sur de Cuba que describió como una propiedad de uso privado asociada a la familia del fallecido gobernante Fidel Castro.

Según Waltz, el lugar cuenta con instalaciones recreativas, un restaurante flotante y espacios para embarcaciones.

El secretario de Estado Marco Rubio también difundió imágenes satelitales de la isla, identificándola como “Castro's Cay”.

Estas acusaciones forman parte de la confrontación diplomática entre Washington y La Habana. La existencia de instalaciones de lujo no establece automáticamente quién posee legalmente cada propiedad ni cómo fue financiada.

El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, según un estudio independiente

Mientras el canciller cubano rechazaba las acusaciones sobre privilegios económicos, un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ofrecía una evaluación crítica de las condiciones de vida en la isla.

Según el IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, el 94% de la población se encontraría en situación de pobreza extrema, conforme a la metodología empleada por la organización.

La investigación se basó en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios entre junio y julio de 2026.

El estudio señala un incremento significativo respecto a los resultados obtenidos cuatro años antes, cuando la organización había estimado que el 61% de los cubanos vivía en esa situación.

El porcentaje del 94% constituye una estimación de la organización y no debe interpretarse como un censo exhaustivo de toda la población cubana.

Ocho de cada diez cubanos han dejado de comer por falta de dinero o alimentos

Uno de los resultados más preocupantes del informe se refiere a la inseguridad alimentaria.

Según la investigación del OCDH, aproximadamente ocho de cada diez participantes declararon haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez durante los seis meses anteriores debido a la falta de alimentos o recursos económicos.

El dato refleja las dificultades de numerosas familias para mantener una alimentación regular.

La situación se desarrolla en un contexto de inflación, pérdida del poder adquisitivo y problemas de abastecimiento de productos básicos.

La investigación también pone de manifiesto la distancia entre los ingresos disponibles y el costo de satisfacer necesidades esenciales.

GAESA y los miles de millones de dólares que generan controversia en Cuba

Otro elemento central del debate es el papel del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Investigaciones periodísticas y documentos financieros citados por el embajador estadounidense atribuyen a GAESA recursos por miles de millones de dólares.

Según las cifras mencionadas durante el debate en Naciones Unidas, el conglomerado habría acumulado aproximadamente 18.000 millones de dólares en activos financieros.

La discusión sobre estos recursos se produce mientras Cuba enfrenta dificultades para financiar importaciones, mantener servicios públicos y garantizar suministros básicos.

Los cuestionamientos se concentran en la transparencia de las operaciones del conglomerado y en el destino de sus recursos.

No obstante, las estimaciones sobre el porcentaje de la economía controlado por GAESA varían entre investigadores y no existe información pública suficiente para establecer con precisión una cifra única.

¿Ha aumentado la desigualdad económica en Cuba?

El debate sobre los privilegios de determinados sectores también plantea interrogantes sobre la distribución de ingresos y recursos en la sociedad cubana.

El coeficiente de Gini es uno de los indicadores utilizados internacionalmente para medir la desigualdad económica.

Su escala habitual va de cero, que representa igualdad perfecta, a uno, que representa desigualdad máxima.

El texto original menciona estimaciones que sitúan el indicador cubano entre 0,40 y 0,50 en 2026, frente a aproximadamente 0,25 en 1989.

Sin embargo, estas cifras no constituyen una serie oficial comparable y actualizada del Banco Mundial.

Por esa razón, no sería riguroso presentarlas como una medición definitiva de la desigualdad en Cuba.

Aun así, los estudios sobre pobreza, ingresos y acceso a bienes esenciales aportan elementos relevantes para examinar las diferencias económicas existentes en el país.

Bruno Rodríguez responsabiliza al embargo de la crisis económica cubana

En sus declaraciones, el canciller cubano volvió a señalar al embargo estadounidense como uno de los principales factores responsables de las dificultades económicas nacionales.

El Gobierno de La Habana sostiene que las restricciones comerciales y financieras limitan la adquisición de medicamentos, combustibles, alimentos y equipamiento.

Washington, por su parte, cuestiona la gestión económica del Gobierno cubano y sostiene que las decisiones internas, la falta de transparencia y las restricciones a la actividad privada también contribuyen a la crisis.

Ambas posiciones reflejan un desacuerdo prolongado sobre las causas del deterioro económico de Cuba.

El embargo constituye un factor externo relevante, pero su impacto debe analizarse junto con las políticas económicas internas, la productividad, las importaciones y el funcionamiento de las instituciones estatales.

La resolución contra el embargo pierde 35 votos en Naciones Unidas

La controversia ocurrió durante una semana marcada por fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos en la Asamblea General.

El miércoles 28 de octubre, la resolución anual que solicita el levantamiento del embargo estadounidense fue aprobada con 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones, según los resultados difundidos.

En 2025 había recibido 165 votos a favor y en 2024 alcanzó los 187.

La disminución del respaldo representa una variación importante en el comportamiento diplomático de los países participantes.

Pese a ello, la Cancillería cubana celebró la aprobación de la resolución y destacó que la mayoría de los gobiernos continuó respaldando el fin de las sanciones.

La resolución no es jurídicamente vinculante y no modifica automáticamente la legislación estadounidense sobre Cuba.

El contraste entre el discurso oficial y las condiciones de vida en Cuba

Las declaraciones de Bruno Rodríguez reabren el debate sobre la desigualdad económica, la transparencia de los recursos estatales y las condiciones de vida de la población cubana.

Mientras el canciller rechaza las denuncias estadounidenses sobre privilegios de la dirigencia, investigaciones independientes describen elevados niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.

Las acusaciones sobre propiedades y artículos de lujo requieren verificación individual, mientras que los resultados de las encuestas sociales deben interpretarse conforme a sus respectivas metodologías.

La controversia plantea una cuestión central: cómo se distribuyen los recursos económicos en Cuba y qué mecanismos de transparencia existen para evaluar el patrimonio y los beneficios de quienes ocupan posiciones de poder.