TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada una de las principales unidades de generación eléctrica de Cuba, enfrenta una nueva paralización después de que especialistas detectaran tres averías simultáneas en su caldera. Las autoridades estiman que las reparaciones podrían extenderse durante cuatro días, aunque advierten que el plazo dependerá de las condiciones técnicas que encuentren los operarios. La salida de la planta agrava los apagones en un país que ya enfrenta un déficit de generación superior a los 2.000 megavatios.

La crisis eléctrica cubana sumó un nuevo episodio con la desconexión de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras presentar problemas técnicos que obligaron a detener su funcionamiento el martes 27 de octubre.

La instalación, situada en la provincia de Matanzas, registró su quinta avería durante octubre de 2026, una sucesión de fallas que vuelve a poner en evidencia el deterioro de uno de los principales bloques generadores del país.

Una inspección técnica realizada el miércoles permitió identificar tres desperfectos en componentes de la caldera, lo que complicó las perspectivas de una reincorporación inmediata al sistema eléctrico.

Los especialistas trabajan para determinar el alcance de los daños y ejecutar las reparaciones necesarias antes de autorizar el reinicio de las operaciones.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico de la central, explicó que las inspecciones permitieron localizar daños en tres componentes esenciales de la instalación.

Los desperfectos fueron identificados en el sobrecalentador de baja temperatura, el cabezal inferior de la caldera y el recalentador de alta temperatura.

Estas estructuras forman parte de los sistemas que permiten elevar y controlar la temperatura del vapor utilizado para producir electricidad.

La revisión comenzó después de detectarse una pérdida de vacío en el condensador, una anomalía que obligó a detener el bloque generador.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el recalentador de alta temperatura, debido a su historial reciente de deterioro.

A finales de septiembre, ese mismo componente presentó seis fallas en sus conductos y requirió aproximadamente 30 soldaduras para recuperar sus condiciones operativas.

La repetición de desperfectos en una misma zona incrementa la complejidad de las intervenciones y obliga a revisar cuidadosamente la integridad de los componentes.

¿Cuánto tiempo estará apagada la Guiteras? Autoridades estiman cuatro días de reparaciones

La principal interrogante para los cubanos es cuándo podrá regresar la termoeléctrica al Sistema Electroenergético Nacional.

Según el pronóstico inicial de los responsables de la instalación, los trabajos podrían extenderse durante aproximadamente cuatro días.

García Romero explicó que las brigadas tienen la posibilidad de trabajar simultáneamente en los tres puntos afectados, lo que permitiría reducir el tiempo total de intervención.

Sin embargo, el cronograma dependerá de los resultados de las inspecciones, la disponibilidad de materiales y las dificultades que puedan surgir durante las reparaciones.

Además de corregir los desperfectos en la caldera, será necesario revisar válvulas, sistemas eléctricos y dispositivos de control automático.

En las labores participan especialistas de Matanzas, Cienfuegos y Santa Cruz del Norte, organizados en turnos continuos para acelerar la recuperación de la unidad.

Cinco averías en octubre: la Guiteras acumula desconexiones y problemas técnicos

La paralización actual no constituye un hecho aislado.

Durante octubre, la termoeléctrica Antonio Guiteras ha experimentado una sucesión de fallas que han afectado su estabilidad operativa.

Cronología de las averías reportadas en octubre de 2026

9 de octubre: fuga en el circuito de regulación del vapor.

14 de octubre: otro escape obliga a sustituir 11 tramos de tuberías del economizador.

20 de octubre: nueva desconexión poco después de incorporarse al sistema eléctrico.

24 de octubre: paralización por vibraciones detectadas en la turbina.

27 de octubre: salida del SEN y posterior identificación de tres averías en la caldera.

La repetición de estas incidencias dificulta mantener una generación estable y obliga a realizar intervenciones de emergencia cada vez que se produce una nueva rotura.

Apagones en Cuba: déficit eléctrico supera los 2.000 megavatios

La salida de la Guiteras agrava la situación de un sistema eléctrico que enfrenta dificultades para cubrir la demanda nacional.

Según el reporte de la Unión Eléctrica (UNE) correspondiente al miércoles 28 de octubre, la capacidad disponible era de apenas 885 megavatios, frente a una demanda estimada de 2.900 MW.

El déficit previsto equivale a aproximadamente el 69,5% de la demanda estimada para ese período.

La diferencia entre la electricidad disponible y las necesidades de consumo obliga a programar interrupciones del suministro, con consecuencias para hogares, comercios y servicios esenciales.

Pinar del Río también queda afectada por una falla en una línea de transmisión

A los problemas de generación se sumó una incidencia en la red de transmisión eléctrica.

El miércoles se reportó una desconexión de la línea Pinar-Mariel, de 220 kilovoltios, que provocó la separación de Pinar del Río del sistema nacional desde aproximadamente la 1:21 de la tarde.

La avería añadió dificultades al suministro en el occidente del país, donde los problemas de transmisión pueden agravar las consecuencias del déficit de generación.

Las autoridades eléctricas deben resolver tanto las fallas en las centrales como las incidencias en las redes para recuperar la estabilidad del servicio.

La Guiteras necesita una reparación capital que podría mantenerla detenida seis meses

Uno de los principales desafíos de la central es el desgaste acumulado de sus instalaciones.

La termoeléctrica comenzó a operar a finales de la década de 1980 y, según el reporte, no recibe una reparación capital integral desde 2010.

Directivos del sector han señalado que una rehabilitación profunda requeriría sustituir más de 500 tubos y ejecutar entre 1.000 y 1.200 soldaduras.

La magnitud de los trabajos obligaría a detener la unidad durante aproximadamente 180 días.

Sin embargo, una paralización de seis meses representaría una pérdida prolongada de capacidad de generación para el país.

Esta situación coloca a las autoridades ante una dificultad estructural: mantener en servicio una instalación envejecida mediante reparaciones parciales o afrontar una intervención mayor que exigiría prescindir temporalmente de uno de los bloques generadores más importantes.

¿Cuándo volverá la electricidad a la normalidad en Cuba?

La reincorporación de la Antonio Guiteras permitiría recuperar parte de la capacidad de generación perdida, pero no resolvería por sí sola el déficit eléctrico nacional.

El sistema continúa afectado por averías en otras unidades, limitaciones de combustible y dificultades de mantenimiento.

Por ello, incluso si la central logra sincronizarse nuevamente con el SEN dentro del plazo estimado, podrían mantenerse los apagones en distintas provincias.

La fecha definitiva de regreso dependerá de la conclusión de las reparaciones, las pruebas de seguridad y la autorización técnica para reiniciar las operaciones.