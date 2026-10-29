Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

El diplomático cubano Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, fue incorporado a la base de datos de Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), después de protagonizar un altercado con un funcionario estadounidense en Nueva York. La decisión se conoce en medio de una orden de expulsión anunciada por Washington y nuevas revelaciones sobre los vínculos familiares del diplomático con el aparato de inteligencia y la diplomacia cubana.

La controversia que rodea al diplomático cubano Richard Tur de la Concepción continúa creciendo después de los enfrentamientos registrados el martes 27 de octubre durante una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), organización dedicada a documentar presuntas violaciones de derechos humanos y actuaciones represivas vinculadas con las autoridades de La Habana, incorporó al funcionario a su base de datos pública de Represores Cubanos.

La inclusión fue confirmada por Luis Domínguez, representante de la organización, en declaraciones a Martí Noticias.

El registro se produce después de que la misión estadounidense ante Naciones Unidas acusara a Tur de intentar arrebatarle un teléfono a J. P. Freire, portavoz del embajador Mike Waltz, mientras este grababa una confrontación entre representantes de Cuba y Estados Unidos.

La controversia también motivó una respuesta del Departamento de Estado estadounidense, que anunció una orden para expulsar al diplomático del país.

¿Por qué Richard Tur fue incluido en la lista de Represores Cubanos?

Según la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Richard Tur fue incorporado a su registro tras el incidente ocurrido dentro de la sede de Naciones Unidas.

La base de datos de la organización identifica a personas señaladas por presuntas actuaciones represivas, actos de intimidación o violaciones de derechos humanos relacionadas con el Gobierno cubano.

Luis Domínguez confirmó a Martí Noticias que la incorporación se produjo después de examinar la conducta atribuida al funcionario.

Es importante precisar que esta lista es administrada por una organización no gubernamental. La inclusión en ella no constituye una sanción de Naciones Unidas, una designación oficial del Gobierno estadounidense ni una condena judicial.

El caso de Tur adquirió especial notoriedad porque el incidente fue grabado y posteriormente difundido por la representación diplomática de Estados Unidos.

El video que provocó la controversia: un altercado con el portavoz de Mike Waltz

El episodio ocurrió durante el debate anual de la Asamblea General sobre la resolución que solicita el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba.

Mientras el embajador Mike Waltz pronunciaba un discurso crítico contra el Gobierno de La Habana, integrantes de la delegación cubana protestaron y presentaron objeciones a su intervención.

En ese contexto, Richard Tur protagonizó un enfrentamiento con J. P. Freire, portavoz del diplomático estadounidense.

Según la misión de Washington, Tur intentó quitarle el teléfono móvil con el que Freire registraba lo ocurrido y realizó movimientos con las manos hacia el funcionario.

Waltz también acusó al diplomático cubano de presionar al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera los micrófonos de la delegación estadounidense.

Las imágenes difundidas muestran una discusión entre ambos funcionarios, pero las circunstancias exactas del contacto físico son objeto de versiones contrapuestas.

Marco Rubio ordena la expulsión de Richard Tur de Estados Unidos

La reacción del Gobierno estadounidense llegó después de que el video del altercado circulara públicamente.

El embajador Mike Waltz anunció durante una entrevista con el programa Hannity, de Fox News, que el secretario de Estado Marco Rubio había firmado los documentos para ordenar la expulsión de Richard Tur.

“Está fuera. Estará en un avión rumbo a La Habana en las próximas 24 horas”, afirmó Waltz.

El representante estadounidense sostuvo que la administración de Donald Trump no toleraría agresiones contra funcionarios de su delegación.

La decisión constituye una medida diplomática de Washington contra un integrante acreditado de la misión cubana ante Naciones Unidas.

Sin embargo, el anuncio de la expulsión debe distinguirse de su ejecución: hasta el momento descrito en la información original, no se había confirmado públicamente que Tur hubiera abandonado efectivamente Estados Unidos.

Cuba rechaza las acusaciones y denuncia acoso contra su diplomático

La representación cubana ante Naciones Unidas presentó una versión diferente del incidente.

En una comunicación fechada el martes y difundida posteriormente, el embajador cubano Ernesto Soberón acusó a J. P. Freire de acosar a Richard Tur mientras lo grababa con su teléfono.

Según la delegación cubana, Freire continuó filmando pese a las objeciones del funcionario.

La misión solicitó que las oficinas competentes de Naciones Unidas examinaran el incidente.

Esta versión contrasta con la presentada por Waltz, quien sostiene que el diplomático cubano intentó intimidar a su equipo.

La controversia permanece marcada por acusaciones contrapuestas sobre el comportamiento de ambos funcionarios.

Quién es Richard Tur de la Concepción: su trayectoria en la diplomacia cubana

Richard Tur de la Concepción nació en La Habana el 31 de agosto de 1993, según los datos biográficos publicados en el reporte de Martí Noticias.

Estudió en la Escuela Vocacional Lenin y posteriormente en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI), centro dedicado a la formación de profesionales de la diplomacia cubana.

Entre 2017 y 2021 trabajó en la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

En 2021 fue destinado a la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas como segundo secretario.

En enero de 2024 ascendió al cargo de primer secretario, desde el cual participa en asuntos relacionados con la Quinta Comisión de la Asamblea General, encargada de cuestiones administrativas y presupuestarias.

FHRC señala presuntos vínculos del padre de Richard Tur con la inteligencia cubana

Una de las revelaciones recogidas por Martí Noticias se refiere al entorno familiar del diplomático.

Según Luis Domínguez, de la FHRC, el padre del funcionario, Ricardo Tur Novo, habría pertenecido al aparato de inteligencia cubano y desempeñado actividades en América Latina y el Caribe bajo cobertura diplomática.

La organización lo identifica como presunto oficial de inteligencia que habría operado en países como Bolivia, Paraguay y Jamaica.

Domínguez también afirmó que utilizaba el seudónimo de “Roger”.

Estas afirmaciones proceden de la FHRC y de testimonios citados por Martí Noticias. No deben interpretarse como una confirmación independiente de actividades de inteligencia ni como evidencia de responsabilidad del hijo por las actuaciones atribuidas a su padre.

Familiares de Richard Tur también ocupan cargos diplomáticos

La información publicada también identifica a otros familiares del funcionario que desempeñan responsabilidades en representaciones cubanas en el exterior.

Su esposa, Dalia Marlen Torres Seara, aparece identificada como segunda secretaria de la misión cubana ante Naciones Unidas en documentación relacionada con UNICEF.

Su hermano, Dany Tur de la Concepción, figura como consejero de la Embajada de Cuba en Canadá, según el directorio diplomático del Gobierno de Quebec citado en el reporte.

La presencia de varios integrantes de una familia en el servicio exterior no demuestra por sí sola irregularidades ni participación en actividades de inteligencia.

La FHRC, sin embargo, considera que estos vínculos forman parte de un patrón de relaciones familiares dentro de las estructuras diplomáticas del Gobierno cubano.

La candidatura de Richard Tur a un organismo de la ONU queda bajo atención

El caso ocurre cuando Richard Tur había sido presentado por Cuba como candidato a integrar la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de Naciones Unidas, conocida por sus siglas en inglés ACABQ.

La candidatura corresponde al período 2027-2029, con elecciones previstas para noviembre de 2026.

Este organismo desempeña funciones de asesoramiento sobre cuestiones presupuestarias y administrativas de Naciones Unidas.

La orden de expulsión estadounidense y la controversia pública podrían generar nuevas preguntas sobre la situación de la candidatura, aunque no existe información confirmada de que haya sido retirada.

Tampoco se ha establecido que la inclusión en la base de datos de la FHRC produzca automáticamente consecuencias sobre los procedimientos internos de Naciones Unidas.

Una nueva controversia diplomática entre Cuba y Estados Unidos

El caso de Richard Tur se suma a una serie de enfrentamientos registrados durante octubre entre representantes de Washington y La Habana.

El incidente tuvo lugar durante una jornada en la que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla discutió con Mike Waltz en la Asamblea General mientras se debatía el embargo estadounidense.

La confrontación provocó interrupciones y obligó a la presidencia de la sesión a intervenir para restablecer el orden.

Posteriormente, Washington anunció la expulsión de Tur y la FHRC incorporó su nombre a la base de datos de Represores Cubanos.

El desarrollo del caso dependerá ahora de la confirmación de su salida de Estados Unidos, la eventual respuesta de Naciones Unidas a las quejas presentadas y cualquier decisión relacionada con su candidatura al organismo presupuestario.