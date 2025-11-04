americateve

Huracán Melissa

Demoledor impacto del huracán Melissa en Songo-La Maya: viviendas colapsadas, puentes destruidos y todo el municipio sin electricidad

El huracán Melissa arrasó con Songo-La Maya, dejando cientos de viviendas destruidas, puentes colapsados y todo el municipio sin electricidad

Por Redacción América Noticias Miami
Songo-La Maya

El huracán Melissa dejó una estela de devastación en el municipio de Songo-La Maya, provincia de Santiago de Cuba, donde causó el colapso de viviendas, puentes, redes eléctricas y escuelas, según datos preliminares del Consejo de Defensa Municipal.

El telecentro TvSantiago reportó que los daños alcanzan una magnitud “demoledora”, afectando la infraestructura, los servicios públicos, la agricultura y cientos de hogares.

Screenshot 2025-11-04 at 9.41.04AM

Más de 850 viviendas dañadas

El sector residencial fue uno de los más afectados. Se registraron:

  • 75 derrumbes totales y 383 parciales.

  • 57 techos destruidos completamente y 294 con daños parciales.

  • 42 viviendas presentan roturas en paredes y baños.

Screenshot 2025-11-04 at 9.41.27AM

Colapso total del sistema eléctrico

El sistema energético de Songo-La Maya sufrió daños severos, con 27 postes de distribución caídos y nueve de subtransmisión derribados, además de 16 tramos de líneas en el suelo.

Hasta este lunes, todo el municipio continúa sin servicio eléctrico, informó la corresponsalía local de TV Songo-La Maya.

Puentes destruidos y comunidades incomunicadas

El paso de Melissa también provocó el colapso de varios puentes, entre ellos Los Reynaldo y La Perla, además de caminos rurales y alcantarillas gravemente afectados.

Esto ha dejado incomunicadas comunidades enteras como Jutinicú, Ponupo, Loma del Gato, Jarahueca, Matahambre y otras. Los deslizamientos de tierra y los escombros dificultan aún el acceso a las zonas rurales.

Screenshot 2025-11-04 at 9.41.44AM

Escuelas y centros médicos con severos daños

El sector educativo reporta 36 escuelas dañadas, de las cuales tres colapsaron completamente y 23 presentan destrozos en techos, mientras otras muestran afectaciones en puertas y ventanas.

En el sector de la salud, 16 centros médicos sufrieron daños estructurales, principalmente en techos y cubiertas.

Golpe a la economía local: comercio, transporte y agricultura

43 establecimientos de comercio y gastronomía resultaron dañados, junto a 12 unidades de la Industria Alimentaria, incluidas panaderías.

El taller de la base de ómnibus se derrumbó por completo, afectando aún más el transporte público.

En el campo, la agricultura fue devastada, con pérdidas en cultivos de café y otros productos, además de daños en una docena de entidades productivas.

Screenshot 2025-11-04 at 9.42.45AM

Colapso de embalses e inundaciones

Las torrenciales lluvias provocaron la crecida de varios ríos y el colapso de 15 embalses, causando graves inundaciones e incomunicación en varias localidades, especialmente en Los Reynaldo, tras el desplome del puente de Baltony, que conectaba zonas rurales con el centro urbano.

Comienza la recuperación

Según la televisión estatal de Santiago de Cuba, se iniciaron labores de recuperación en el municipio. Las comunicaciones comienzan a restablecerse gradualmente, y se trabaja intensamente en restaurar el servicio eléctrico.

Este lunes llegó a Songo-La Maya el primer cargamento de tejas para los damnificados, cuya distribución comenzó en Jarahueca, una de las comunidades más afectadas por el huracán.

Fuente: TvSantiago / Consejo de Defensa Municipal de Songo-La Maya

