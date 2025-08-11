Cubanos retenidos en aeropuerto de Bolivia enfrentan riesgo de deportación

Compartir en:









Las autoridades migratorias los retuvieron durante una escala en su vuelo hacia Nicaragua y Brasil, bajo la acusación de presentar documentos falsos, pese a que portaban visados emitidos por el consulado de Bolivia en Cuba

Según los testimonios recopilados por medios como Periódico Cubano y Reporte Cuba Ya, los cubanos viajaban con visas de turista, trabajo o tránsito, pero fueron señalados por tener pasajes y reservas de alojamiento supuestamente falsificados. Ellos atribuyen esta situación a una supuesta estafa por parte de una agencia de viajes en Miami, a la que pagaron para organizar su itinerario .

Durante el desembarque, no se brindó una explicación clara a los implicados. Denuncian que la notificación de inadmisión ocurrió sin documentación formal y solo de manera verbal. La abogada Lavive Müller, que representa al menos a dos de los detenidos, acudió al aeropuerto para exigir una justificación oficial, aunque solo se les comunicó verbalmente que se había ordenado la deportación a Cuba .

Los cubanos permanecen en una sala del aeropuerto en condiciones precarias, con escasez de alimentos y atención médica, lo que les está causando malestares estomacales. Según relatan, su trato no ha sido digno, a pesar de estar en tránsito . Uno de ellos expresó: “No somos delincuentes, entramos con todos los papeles al día… lo único que pedimos es que se nos trate como seres humanos” .

La mayoría vendió todos sus bienes en Cuba para costear este viaje y esperan reunirse con familiares en el extranjero. De ser devueltos, relatan que no tendrían dónde vivir y podrían enfrentar represalias del régimen cubano por la difusión pública de su situación .

En respuesta, ciudadanos y organizaciones bolivianas han comenzado a brindar apoyo humanitario. Se espera que en las próximas horas las personas detenidas reciban asistencia básica

