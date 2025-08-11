Cubanos retenidos en aeropuerto de Bolivia enfrentan riesgo de deportación

Las autoridades migratorias los retuvieron durante una escala en su vuelo hacia Nicaragua y Brasil, bajo la acusación de presentar documentos falsos, pese a que portaban visados emitidos por el consulado de Bolivia en Cuba
Un grupo de diecisiete ciudadanos cubanos —entre ellos dos menores de edad y una persona mayor— permanece detenido en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde hace más de 48 horas.
Las autoridades migratorias los retuvieron durante una escala en su vuelo hacia Nicaragua y Brasil, bajo la acusación de presentar documentos falsos, pese a que portaban visados emitidos por el consulado de Bolivia en Cuba
Según los testimonios recopilados por medios como Periódico Cubano y Reporte Cuba Ya, los cubanos viajaban con visas de turista, trabajo o tránsito, pero fueron señalados por tener pasajes y reservas de alojamiento supuestamente falsificados. Ellos atribuyen esta situación a una supuesta estafa por parte de una agencia de viajes en Miami, a la que pagaron para organizar su itinerario .
Durante el desembarque, no se brindó una explicación clara a los implicados. Denuncian que la notificación de inadmisión ocurrió sin documentación formal y solo de manera verbal. La abogada Lavive Müller, que representa al menos a dos de los detenidos, acudió al aeropuerto para exigir una justificación oficial, aunque solo se les comunicó verbalmente que se había ordenado la deportación a Cuba .
Los cubanos permanecen en una sala del aeropuerto en condiciones precarias, con escasez de alimentos y atención médica, lo que les está causando malestares estomacales. Según relatan, su trato no ha sido digno, a pesar de estar en tránsito . Uno de ellos expresó: “No somos delincuentes, entramos con todos los papeles al día… lo único que pedimos es que se nos trate como seres humanos” .
La mayoría vendió todos sus bienes en Cuba para costear este viaje y esperan reunirse con familiares en el extranjero. De ser devueltos, relatan que no tendrían dónde vivir y podrían enfrentar represalias del régimen cubano por la difusión pública de su situación .
En respuesta, ciudadanos y organizaciones bolivianas han comenzado a brindar apoyo humanitario. Se espera que en las próximas horas las personas detenidas reciban asistencia básica
