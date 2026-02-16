americateve

Cuba

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Gobierno autoriza a mipymes cubanas importar combustible en plena crisis energética, pero bajo control de importadoras estatales

Por Redacción América Noticias Miami
Cuba gasolina CUPET

En medio de apagones persistentes y escasez de gasolina, el gobierno cubano anunció que permitirá a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) importar combustible desde el exterior.

El anuncio fue realizado el 7 de febrero por el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien afirmó que el país “diversificará los importadores de combustible”.

“Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible, lo compre”, declaró el funcionario.

Screenshot 2026-02-16 at 9.12.52AM

Sin embargo, el proceso no será directo.

La mipyme Sonicarpa SRL detalló en redes sociales que las empresas interesadas deberán cumplir múltiples requisitos:

  • Autorización de Planificación Física para depósitos

  • Certificación del Cuerpo de Bomberos

  • Acuerdo formal de la junta de socios

  • Seguro obligatorio en ESICUBA

  • Gestión de compra a través de importadoras estatales

Entre las entidades intermediarias mencionadas figuran QUIMIMPORT y MAPRINTER.

Además, el almacenamiento podría realizarse en instalaciones de CUPET u otras entidades estatales autorizadas.

Crisis energética y presión externa

La medida llega en un contexto de:

  • Apagones frecuentes

  • Transporte paralizado

  • Producción afectada

  • Escasez prolongada de combustible

El gobierno flexibilizó la norma tras nuevas presiones económicas, incluyendo aranceles estadounidenses a países que comercien petróleo con Cuba.

Expectativas y dudas

En redes sociales, la decisión generó cuestionamientos sobre:

  • Costos de intermediación estatal

  • Impuestos por barril importado

  • Tarifas de almacenamiento

  • Burocracia y tiempos de aprobación

Algunos ciudadanos se preguntan si la apertura real permitirá aliviar la escasez o si los costos finales elevarán aún más el precio por litro.

Otros temen decomisos, trabas administrativas o falta de transparencia en los márgenes comerciales.

¿Alivio real o control ampliado?

Aunque el gobierno presenta la medida como una apertura al sector privado, el proceso mantiene fuerte supervisión estatal y dependencia de estructuras públicas.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre márgenes de ganancia, tarifas definitivas ni cronogramas de aprobación.

El impacto real dependerá de la rapidez de implementación y del costo final que enfrentará el consumidor.

