americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ucrania

Mercenario cubano preso en Ucrania advierte: "No se dejen engañar, no es una guerra nuestra"

“Podemos ganarnos la vida de otras maneras. No vale la pena perder la vida por promesas vacías”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-24 at 11.00.19 AM

Un grupo de cubanos reclutados por Rusia para combatir en la guerra en Ucrania ha comenzado a contar sus historias desde las cárceles ucranianas. Entre ellos, Ernesto Michel Pérez Albelaje reveló que fue engañado con falsas promesas de empleo y terminó convertido en “carne de cañón” en un conflicto que asegura no pertenece a los cubanos.

En un testimonio compartido por el periodista Mario J. Pentón, Pérez Albelaje relató que viajó con la promesa de trabajar en construcción y mantenimiento en Rusia. Sin embargo, tras firmar un contrato en la ciudad de Cherich y pasar por un breve entrenamiento físico, fue enviado directamente al frente de batalla.

“Me prometieron trabajar en búnkeres y hacer labores de mantenimiento, pero al poco tiempo me encontré en la línea de guerra, donde perdí a muchos compañeros”, contó desde su prisión en Ucrania.

El cubano relató que, pese a las garantías iniciales de que nunca serían enviados al combate, fueron utilizados como soldados sin preparación ni entrenamiento adecuado. “Los entrenamientos eran insuficientes y muchos de mis compañeros no lo soportaron. Nos decían que no iríamos al frente, pero nos llevaron igual”, añadió.

Tras sobrevivir por milagro, Pérez Albelaje logró entregar su fusil a las tropas ucranianas y se rindió para salvar su vida.

Miles de cubanos en el frente de guerra

El caso de Pérez Albelaje no es aislado. Se estima que alrededor de 20.000 cubanos habrían sido reclutados para participar en la invasión rusa, muchos de ellos bajo contratos engañosos que ofrecían altos salarios y trabajos civiles.

El gobierno de Ucrania ha subrayado que no considera al pueblo cubano como enemigo, pero ha advertido que quienes se unan al ejército ruso deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

Mientras tanto, familiares en Cuba viven en la incertidumbre. Yailin Yanes Jiménez, hermana del prisionero, confesó su angustia:

“No sabemos nada de mi hermano. Solo queremos que esté vivo y pedimos a las autoridades ucranianas que lo liberen o lo deporten a Cuba”.

Silencio y sospechas sobre el régimen cubano

Hasta ahora, el gobierno de La Habana ha evitado pronunciarse sobre la participación de ciudadanos cubanos en la guerra de Ucrania. Sin embargo, los testimonios y la organización de los viajes han despertado sospechas de que el régimen podría estar al tanto —e incluso facilitar— estos reclutamientos.

Una advertencia a los jóvenes

En su mensaje final, Pérez Albelaje lanzó una advertencia a los jóvenes cubanos que consideran unirse a este tipo de contratos:

“No se dejen engañar. No es una guerra nuestra. Podemos ganarnos la vida de otras maneras. No vale la pena perder la vida por promesas vacías”.

Con estas palabras, busca evitar que otros sigan el mismo camino que lo llevó de la ilusión de un trabajo en el extranjero a las trincheras de un conflicto ajeno y devastador.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencia, bomberos llevan a una persona tras un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Servicio Ucraniano de Emergencia via AP Foto)

Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones; Zelenskyy prevé intensa diplomacia en la ONU

video: cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una mipyme en medio de la crisis economica

VIDEO: Cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una Mipyme en medio de la crisis económica

Por Redacción América Noticias Miami
raul castro habria sido ingresado de urgencia en el hospital cimeq de la habana, segun fuentes no oficiales

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en el hospital CIMEQ de La Habana, según fuentes no oficiales

Por Redacción América Noticias Miami
deportan a mexico al cubano que secuestro un avion en 2003 con 46 pasajeros a bordo

Deportan a México al cubano que secuestró un avión en 2003 con 46 pasajeros a bordo

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Deportan a México al cubano que secuestró un avión en 2003 con 46 pasajeros a bordo

Deportan a México al cubano que secuestró un avión en 2003 con 46 pasajeros a bordo

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en el hospital CIMEQ de La Habana, según fuentes no oficiales

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en el hospital CIMEQ de La Habana, según fuentes no oficiales

Se estrella jet del régimen venezolano en Maiquetía: viajaba con frecuencia a Cuba

Se estrella jet del régimen venezolano en Maiquetía: viajaba con frecuencia a Cuba

El presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, habla durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (AP Foto/Heather Khalifa)

Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio habla en la ONU

VIDEO: Cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una Mipyme en medio de la crisis económica

VIDEO: Cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una Mipyme en medio de la crisis económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter