VIDEO: Cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una Mipyme en medio de la crisis económica

Una Mipyme en La Habana desechó decenas de latas de cerveza Bucanero vencidas en contenedores de basura, al considerarlas no aptas para el consumo. Sin embargo, el hecho atrajo rápidamente a vecinos de la zona, que se abalanzaron sobre los desechos para rescatar las latas.

Un video compartido en la cuenta de Instagram Un Martí to durako muestra cómo al menos una decena de personas se aglomeraba alrededor de los contenedores, guardando las cervezas en mochilas y bolsas, mientras otros cargaban lo que podían en las manos.

_ QUE TRISTE VER ESTAS COSAS ASERE _ UN MIPYMES EN CUBA BOTANDO LAS LATAS DE CERVEZAS VE Indignación en redes sociales La escena ha generado un fuerte debate en redes. Para muchos internautas, se trata de una clara muestra de la miseria extrema que enfrenta la población.

“Así está Cuba, aunque muchos no lo crean. En las provincias es aún peor: niños pidiendo dinero de madrugada y vendiendo lo que sea en las calles. Es muy triste de verdad”, escribió una usuaria.

Otros señalaron que, pese a estar caducadas, probablemente las cervezas sean consumidas o revendidas en el mercado negro. “Seguro las van a tomar y terminarán enfermos, o las venderán como si estuvieran buenas”, comentó otro usuario.

No es un hecho aislado Este tipo de escenas no son nuevas en Cuba. En junio pasado, en el municipio de Marianao, un camión cargado con cerveza Cristal volcó en una calle del barrio Pogolotti. En cuestión de minutos, decenas de personas acudieron al lugar para recoger las latas esparcidas, sin importar si habían quedado dañadas o no.

La situación refleja cómo productos que antes eran comunes se han convertido en artículos de lujo. Una lata de cerveza Cristal en el mercado informal puede superar los 250 pesos cubanos, un precio inalcanzable para muchos, considerando que el salario mínimo en el país es de apenas 2.100 CUP. Cerveza, un lujo inalcanzable En la Cuba actual, incluso las bebidas alcohólicas locales se han vuelto escasas y caras. Ante la falta de alimentos, medicinas y productos básicos, escenas como la de Marianao o la de las cervezas vencidas muestran la realidad de un país sumido en la crisis económica, donde la población se ve obligada a tomar decisiones arriesgadas para poder sobrevivir.