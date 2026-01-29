CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Compartir en:









Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, con reservas de petróleo estimadas para apenas 15 a 20 días si no se reanudan las importaciones de crudo, según datos recientes de la consultora Kpler publicados en Financial Times.

El suministro desde México y Venezuela, crucial para la supervivencia del sistema energético de la isla, se ha interrumpido prácticamente por completo. Según Kpler, Cuba solo ha recibido 84,900 barriles de petróleo este año, producto de un único envío mexicano el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3,000 barriles diarios frente a un promedio de 37,000 barriles diarios en 2025.

Embed - CUBANOS ESTALLAN: SE ACABA LA GASOLINA EN TODO CUBA Y APAGONES DE 40 HORAS CRISIS ENERGÉTICA AGUDA La consultora advierte que sin nuevas entregas, el país entrará en un desabastecimiento profundo, que afectará desde la generación eléctrica hasta el transporte y la actividad industrial. Los expertos señalan que la escasez de petróleo podría desencadenar:

Colapso total del sistema eléctrico

Parálisis de sectores clave de la economía

Agravamiento de la escasez de combustibles

Racionamientos más severos y apagones prolongados La caída de envíos energéticos se produce en un contexto de presión creciente de Estados Unidos sobre la isla, especialmente tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y la interrupción de los suministros petroleros venezolanos.

EL PAPEL DE MÉXICO Y VENEZUELA Hasta 2025, México había desplazado a Venezuela como principal proveedor de crudo para Cuba, aportando una parte significativa de las importaciones. Sin embargo, un cargamento programado para enero fue cancelado por Petróleos Mexicanos (Pemex), sumando incertidumbre al panorama energético.

La suspensión se da en medio de un complejo equilibrio entre la política exterior mexicana y la creciente presión estadounidense sobre la región, aunque autoridades mexicanas han insistido en que la decisión fue “soberana”.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA CUBA? Analistas advierten que si la isla se queda sin petróleo: La producción de energía eléctrica podría caer en picada

Los apagones, ya frecuentes, se intensificarían

El transporte y la agricultura sufrirían parálisis

La economía, ya en caída libre, podría enfrentar un colapso estructural Los datos de Kpler sugieren que, con el ritmo actual de consumo, Cuba podría agotar sus reservas en cuestión de semanas, dejando al país al borde de una crisis humanitaria y económica más profunda.

Compartir en:







