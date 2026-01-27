americateve

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EE. UU. revocó licencias a Katapulk y Maravana tras determinar que exportaron a Cuba cientos de vehículos y motocicletas por encima de lo autorizado

Por Redacción América Noticias Miami
El Departamento de Comercio concluyó que ambas empresas enviaron a la isla cientos de vehículos por encima de lo autorizado. Las revocaciones ocurrieron en 2025, pero se hicieron públicas ahora.

El Gobierno de Estados Unidos revocó dos licencias de exportación que permitían el envío de vehículos y otros bienes hacia Cuba a las empresas Katapulk Marketplace, LLC y Maravana Cargo, Inc., tras determinar que ambas excedieron ampliamente los límites autorizados en sus permisos.

Las decisiones fueron adoptadas por el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio y constan en dos cartas oficiales firmadas por Julia Khersonsky, subsecretaria adjunta para Comercio Estratégico, con fechas 4 de junio de 2025 y 3 de noviembre de 2025.

Aunque las revocaciones ocurrieron el año pasado, los documentos salieron a la luz este lunes, tras ser publicados por Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade.

Caso Katapulk: más del doble de vehículos autorizados

En la carta fechada en junio, el BIS informó a Hugo Cancio, propietario de Katapulk Marketplace, que quedaba revocada la licencia D1325305.

El organismo explicó que la decisión se tomó luego de que, el 3 de diciembre de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inspeccionara y confiscara un envío vinculado a esa licencia.

Según el BIS:

  • La licencia solo autorizaba la exportación de 100 vehículos híbridos y de gasolina hacia Cuba.

  • Sin embargo, bajo ese permiso se enviaron 224 vehículos, más del doble de lo autorizado.

La licencia permitía exportar motos, camiones, autobuses, remolques, equipos de construcción y maquinaria agrícola con destino a la isla.

Katapulk forma parte del entramado empresarial de Fuego Enterprises Inc., compañía con sede en Miami y un capital declarado de 19,1 millones de dólares, fundada en 2004 y también propietaria de los medios OnCuba y Art OnCuba.

Caso Maravana: exceso “drástico” de envíos

En una segunda carta, fechada en noviembre de 2025, el BIS notificó a Alejandro Martínez Pardo la revocación de la licencia D1331933, otorgada a Maravana Cargo, Inc.

Esa licencia autorizaba exportaciones hacia Maracuba Cargo SRL, en Cuba, incluyendo:

  • Vehículos híbridos y de gasolina

  • Motocicletas

  • Artículos del sector automotor y agrícola

No obstante, el BIS concluyó que la empresa excedió “drásticamente” los límites permitidos, al exportar o intentar exportar:

  • Aproximadamente 140 vehículos por encima de lo autorizado

  • 337 motocicletas adicionales, fuera del permiso concedido

Envíos en tránsito y derecho a apelación

En ambos casos, el BIS ordenó que cualquier envío en tránsito amparado por las licencias revocadas debía:

  • Ser devuelto a Estados Unidos, o

  • Ser redirigido o detenido, conforme a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)

Las cartas también informan a las empresas que pueden apelar la decisión, siempre que lo hagan dentro de los 45 días posteriores a la fecha de cada documento y presenten argumentos formales para solicitar una revisión.

