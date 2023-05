Cuba retrasa tres años el censo de población previsto para 2022 por "razones económicas"

La Habana , 19 may (EFE).- Las autoridades cubanas avanzaron este viernes que el censo de población inicialmente previsto para finales de 2022 no se va a poder realizar hasta principios de 2025 por "razones económicas".

MIGRACIÓN

El censo poblacional reflejaría, entre otras cosas, el efecto de la gran ola migratoria que está viviendo Cuba. Sólo en 2022 más de 313.000 cubanos llegaron de forma irregular a la frontera sur de EE.UU., según datos de este país.

El cálculo de población que realiza la ONEI, sin embargo, no recoge aún estas salidas ya que, según la ley cubana, las salidas no autorizadas del país no se computan como permanentes a partir de los dos años.

Alfonso Fraga indicó a este respecto que en Cuba hay una importante población flotante que sale del país por temporadas, pero que también regresa.

El vicejefe del ONEI indicó no obstante que la tendencia es descendente y que, tras el pico alcanzado en 2016, con 11.239.224 habitantes, la población en la isla ha caído y se prevé que siga reduciéndose de forma progresiva a largo plazo.

El cálculo de la población a finales de 2022 era de 11.089.511, frente a los 11.113.215 del ejercicio previo. La estimación oficial es que en 2025 se sitúe por debajo de los 11 millones y que 17 años después caiga por debajo de 10 millones.

La caída en cerca de 24.000 personas entre 2021 y 2022 contrasta con las cifras de migrantes cubanos que registró el año pasado EE. UU. en su frontera (313.000), números que Alfonso Fraga dijo que no pone en duda.

Los dos expertos coincidieron en reconocer el reto socioeconómico que supone para Cuba la combinación del envejecimiento progresivo de su población con la migración masiva, principalmente de jóvenes en edad laboral y reproductiva.

"Es una pérdida para Cuba y Cuba tiene qu

FUENTE: EFE