Cuba: Religiosos afrocubanos advierten sobre necesidad de cambios e incremento de la violencia

La santera Yenise Hoyos sostiene una estatuilla de "Oshún", deidad de la santería afrocubana. afuera del santuario de Nuestra Señora de la Caridad, conocida como La Ermita, en Miami, el miércoles 14 de febrero de 2024 (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.