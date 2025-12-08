Adiós a las "maletas bolas": Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

El aeropuerto Madrid-Barajas, el principal terminal aéreo de España, ha decidido poner coto a las llamadas “maletas bolas” en los vuelos con destino a Cuba, una práctica muy extendida entre viajeros que buscan maximizar el volumen de equipaje.
El aeropuerto Madrid-Barajas, el principal terminal aéreo de España, ha decidido poner coto a las llamadas “maletas bolas” en los vuelos con destino a Cuba, una práctica muy extendida entre viajeros que buscan maximizar el volumen de equipaje.
La medida comenzó a circular en las últimas horas entre agencias de viajes especializadas en rutas hacia la Isla, que han empezado a alertar a sus clientes sobre los nuevos controles y limitaciones en el proceso de facturación.
Las llamadas “maletas bolas” son bultos redondeados, de gran tamaño y sin base estable, utilizados para transportar grandes cantidades de alimentos, ropa, electrodomésticos y productos básicos hacia Cuba.
Estas maletas son fácilmente reconocibles en los aeropuertos:
Gran volumen por pasajero
Múltiples bultos por persona
Formas irregulares difíciles de manipular
Según fuentes del gestor aeroportuario AENA, estas piezas de equipaje:
Provocan atascos en las cintas transportadoras
Aumentan los tiempos de facturación
Generan riesgos operativos y retrasos en vuelos de alta demanda como los de Cuba
AENA confirmó la medida al medio Diario de Cuba, aunque aclaró que cada aerolínea será la encargada de aplicar los detalles específicos.
La agencia de viajes Cuba TuLique, una de las más utilizadas por la comunidad cubana en España, advirtió en redes sociales que estas maletas podrían pasar a ser clasificadas como:
“Equipaje especial, con facturación en cinta específica, posibles costos adicionales y retrasos el día del viaje.”
“Nadie quiere estrés en el aeropuerto. Mucho menos cuando vas cargado para ver a los tuyos”, señaló la agencia en su comunicado.
Las agencias están aconsejando:
Evitar maletas redondas o sin base
Usar maletas cuadradas o rectangulares
Distribuir mejor el peso y el volumen
El objetivo es evitar recargos inesperados, demoras y conflictos durante el check-in.
Para miles de viajeros, especialmente cubanos residentes en Europa, estas maletas representan:
La forma de llevar comida, medicinas y artículos básicos
El sustento de familiares en medio de la crisis en Cuba
Una alternativa ante la escasez crónica en la Isla
Por eso, la medida ha generado preocupación, molestia y confusión entre pasajeros frecuentes de la ruta España–Cuba.
