Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

El ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokoltsev, inició una visita oficial a Cuba con un amplio programa de reuniones bilaterales, homenajes y actividades protocolares en un contexto de intensa diplomacia entre Moscú y La Habana .

La Habana — El ministro del Interior de la Federación de Rusia, Vladímir Kolokoltsev , llegó este lunes a Cuba en una visita oficial con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y coordinar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y la seguridad interna , informaron fuentes diplomáticas.

Kolokoltsev fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por su homólogo cubano, el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas , y por el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli , marcando el inicio de una agenda oficial con reuniones bilaterales y actividades conmemorativas.

Según información oficial, el programa incluye encuentros con autoridades cubanas y eventos relacionados con la historia de la isla y las relaciones con Moscú. Entre los actos protocolares, Kolokoltsev rindió homenaje al Soldado Internacionalista Soviético en su mausoleo en La Habana , depositando una ofrenda floral ante la llama eterna, en presencia de altos mandos militares y diplomáticos acreditados en la Isla.

El Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético , inaugurado en 1978, es considerado un símbolo oficial de los vínculos históricos entre Cuba y la antigua Unión Soviética .

Las fuentes también indicaron que el ministro ruso está previsto que rinda homenaje a los 32 cubanos fallecidos durante la operación militar estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, en un gesto que reafirma la cercanía política entre los gobiernos de La Habana y Moscú.

Contexto diplomático y respaldo ruso

La visita ocurre pocos días después de que el presidente Vladímir Putin reafirmara el respaldo de Moscú al Gobierno cubano y destacó la cooperación en sectores como energía, transporte y medicina, asegurando que Rusia continuará apoyando a Cuba ante desafíos internos y externos.

Este viaje se desarrolla en medio de ajustes en la política exterior rusa hacia América Latina y tras un periodo de tensión regional tras eventos recientes en Venezuela. También coincide con presiones políticas y diplomáticas de Washington sobre La Habana.

Hasta ahora, las autoridades de ambos países no han divulgado detalles específicos sobre nuevos acuerdos que puedan surgir de esta visita, aunque se prevé que la cooperación en materia de seguridad sea uno de los principales temas de discusión.