Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

El Parlamento Europeo respaldó la enmienda 82 para revisar y potencialmente suspender el acuerdo de cooperación privilegiada con Cuba , en medio de crecientes críticas por violaciones de derechos humanos y vínculos con Moscú y Minsk.

Estrasburgo — El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una enmienda para revisar y suspender la cooperación privilegiada entre la Unión Europea y el régimen de Cuba , en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) , informaron fuentes oficiales.

La enmienda 82 , impulsada por los eurodiputados Mariusz Kamiski y Carlo Fidanza en nombre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) , fue respaldada con 331 votos a favor, 241 en contra y 63 abstenciones durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo.

El texto aprobado expresa la “profunda preocupación” por los regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela , y pide a la Comisión Europea utilizar todos los instrumentos disponibles —incluyendo la suspensión de acuerdos— para garantizar el cumplimiento de normas democráticas y de derechos humanos.

Los eurodiputados criticaron que, pese a su alineamiento con Rusia y Bielorrusia , Cuba sigue recibiendo una “cooperación privilegiada” de la UE a través del ADPC.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Kamiski afirmó que el régimen cubano “no solo reprime brutalmente a su pueblo y promueve la inestabilidad en América Latina, sino que también es un aliado cercano de Moscú y Minsk”.

El eurodiputado destacó que “cientos de mercenarios cubanos apoyan a Rusia en su agresión contra Ucrania”, y citó acusaciones recientes contra ciudadanos cubanos por presuntos actos de sabotaje.

Kamiski señaló que la enmienda tiene como objetivo “bloquear el acuerdo de cooperación ADPC para impedir que regímenes enemigos sigan beneficiándose de una relación privilegiada con Europa”.

Reacción y contexto

La votación refleja un consenso creciente en el Parlamento Europeo para revisar la política de acercamiento hacia Cuba y condicionar cualquier cooperación a avances concretos en derechos humanos y libertades políticas en la isla.

Este impulso coincide con audiencias recientes en Bruselas, en las que parlamentarios de la ECR y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) denunciaron la participación de militares cubanos en conflictos internacionales y exigieron un fin al financiamiento de la UE al régimen.

A pesar de las críticas, en 2025 la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, defendió en debates anteriores que el ADPC facilitaba el diálogo sobre temas sensibles, incluidos los presos políticos, aunque la aprobación de esta enmienda indica una fuerte revisión estratégica de la relación.