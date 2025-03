Cuba dice que necesita más de 300 millones de dólares para mantener el sistema eléctrico funcional

La advertencia de las autoridades cubanas de que no se van a terminar los apagones en Cuba ocurre en momentos en que el régimen se ha lanzado a la carrera a instalar parques solares y a promocionar sus virtudes en la prensa oficialista en medio de la crisis energética en el país, que llevó incluso a un reciente cuarto colapso total de la red eléctrica nacional en menos de seis meses.

Recientemente en declaraciones para nuestro canal Americatevé, el experto petrolero Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, no sólo pronosticó el colapso del sistema eléctrico que sufrió la isla el pasado 15 de marzo, sino además se refirió a que pese al proyecto del régimen de instalar paneles solares en todo el país, esto no solucionaría los interminables apagones en Cuba.