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Protesta en centro de Cuba deja 5 arrestados y daños en sede comunista

LA HABANA (AP) — Un grupo de residentes de una ciudad del centro de Cuba salió a las calles a primera hora del sábado y destruyó parcialmente la sede local del gobernante Partido Comunista. Las autoridades informaron que cinco personas fueron detenidas en una protesta vinculada a los problemas de suministro de energía en la isla y al acceso a alimentos.

El gobierno cubano indicó a través de medios oficiales que en Morón se registraron actos vandálicos contra el edificio, y un grupo más pequeño también arrojó piedras e incendió el mobiliario de la recepción. Videos publicados en redes sociales mostraron que una farmacia y una tienda también resultaron afectadas.

El gobierno de Cuba señaló que su Ministerio del Interior abrió una investigación sobre el caso. El país ha sufrido más apagones y escasez de combustible desde que otros países de la región dejaron de enviar petróleo.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reveló el viernes que estaba manteniendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma las extendidas especulaciones sobre diálogos con el gobierno de Trump mientras enfrenta una grave crisis energética.

Díaz-Canel afirmó que en los últimos tres meses no han llegado a Cuba envíos de petróleo, y culpó de ello a un bloqueo energético de Estados Unidos. Explicó que la isla está funcionando con una mezcla de gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas.

Las autoridades cubanas también sostienen que el agotamiento del fuel oil y el diésel obligó a dos centrales eléctricas a cerrar y ha limitado la generación de energía en parques solares. El apagón más reciente fue atribuido a una caldera averiada en una planta termoeléctrica, lo que forzó el cierre de la red eléctrica de Cuba.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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