FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Miles de cubanos residentes en Estados Unidos dejaron de viajar a la isla en enero de 2026, marcando una de las caídas más fuertes en los últimos años.

Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en enero de 2026 llegaron a Cuba 12,574 visitantes de la comunidad cubana en el exterior , frente a 21,015 en enero de 2025.

La reducción es contundente: 8,441 viajeros menos , lo que representa una caída superior al 40% en apenas un año .

El golpe más fuerte proviene de Estados Unidos, históricamente el principal origen de la emigración cubana.

Esto significa una reducción de 7,030 personas , prácticamente la mitad.

El descenso refleja tanto la crisis interna en la isla como el endurecimiento del entorno migratorio bajo la administración del presidente Donald Trump.

Crisis energética y turismo en retroceso

En términos generales, Cuba recibió 240,578 viajeros hasta enero de 2026, equivalente al 90.8% respecto al mismo período de 2025.

En cifras absolutas: 24,255 turistas menos que el año anterior.

La caída ocurre en medio de:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Problemas de transporte

Servicios básicos tensionados

La crisis energética, agravada tras la suspensión de envíos de petróleo venezolano y el nuevo escenario de presión internacional, ha impactado directamente la percepción de la isla como destino viable.

Impacto directo en la economía interna

La diáspora cubana representa uno de los flujos más estables para la economía nacional:

Viajes familiares

Consumo en divisas

Envío de remesas

Compra de productos y servicios

Cuando ese flujo disminuye, el efecto en la economía interna es inmediato.

Muchos exiliados optan ahora por enviar paquetería o dinero en lugar de viajar, priorizando el apoyo a familiares ante las difíciles condiciones internas.

Contexto político y económico complejo

El entorno político y las restricciones energéticas han generado un clima poco atractivo para el turismo.

El escenario 2026 combina:

Incertidumbre política

Deterioro de infraestructura

Limitaciones de movilidad

Tensiones bilaterales

Todo apunta a un año decisivo para el sector turístico cubano.