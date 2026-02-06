americateve

Cuba

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Regimen de La Habana permite por primera vez venta directa de electricidad generada por empresas y hogares para intentar aliviar crisis eléctrica de Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Planta electrica Cuba

LA HABANA. — En una medida sin precedentes en medio de la grave crisis energética que enfrenta Cuba, el régimen anunció que entity ha autorizado por primera vez que empresas, instituciones y particulares que generen electricidad mediante fuentes renovables puedan vender directamente esa energía a terceros, además de poder comercializarla con la Unión Eléctrica.

La decisión, explicada por el viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, busca incrementar la generación energética local en medio de prolongados apagones y dificultades para importar combustibles.

Antes de esta medida, quienes generaban electricidad solo podían venderla directamente a la Unión Eléctrica para entrega al sistema central.

¿Qué cambia con la venta directa?

Bajo las nuevas reglas, cualquier empresa, industria o institución con capacidad de generar electricidad —incluso desde instalaciones solares o eólicas en empresas o residencias— puede ahora vender esa energía directamente a otros consumidores dentro del país.

Esta venta directa se presenta como parte de un paquete de acciones para estimular la adopción de energías renovables y aumentar la oferta eléctrica disponible.

La medida se produce en un contexto de apagones prolongados y déficit de generación eléctrica, que han afectado a hogares, industrias y servicios básicos en muchas provincias cubanas, según reportes sobre el sistema eléctrico nacional.

Incentivos y otros pasos energéticos

El anuncio incluyó referencias a esfuerzos adicionales del Gobierno para aumentar la producción de petróleo nacional, incluso desde pozos ya en operación que podrían tener mayor capacidad, mediante la empresa estatal CUPET y asociaciones con compañías extranjeras.

Además de esta apertura a la venta directa, las autoridades han señalado que están contemplando medidas orientadas al ahorro energético, aunque sin detallar fechas ni montos, en un intento por afrontar la escasez de combustible que ha tensado la generación eléctrica en el país.

