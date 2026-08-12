CUBA EN ALERTA: sistema mantiene 78 % de probabilidad de formación mientras avanza hacia el Caribe

Un área de baja presión en el Atlántico tropical central mantiene este martes un 80 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días , mientras continúa desplazándose en dirección general hacia el Caribe.

El sistema se encontraba aproximadamente a 500 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde , según el aviso de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) .

Aunque todavía es demasiado pronto para determinar su trayectoria definitiva o establecer posibles impactos sobre territorios específicos, su desplazamiento general hacia el oeste-oeste-noroeste obliga a mantener la atención sobre su evolución durante los próximos días.

Según el último pronóstico, las probabilidades de desarrollo ciclónico se mantienen en:

El NHC considera probable que pueda formarse una depresión tropical durante la segunda mitad de esta semana , mientras la perturbación continúa atravesando el Atlántico tropical.

80 % durante los próximos siete días.

30 % durante las próximas 48 horas.

Durante la mañana, la actividad de lluvias y tormentas eléctricas asociada al sistema permanecía limitada.

Sin embargo, los meteorólogos anticipan que las condiciones ambientales podrían volverse progresivamente más favorables para su organización durante los próximos dos días.

El sistema ha ganado fuerza rápidamente en los pronósticos

La evolución de las probabilidades de desarrollo ha sido significativa durante los últimos días.

El domingo por la mañana, el sistema tenía alrededor de 40 % de posibilidades de formación.

Posteriormente aumentó al 50 %, alcanzó el 60 % durante el lunes y finalmente llegó al actual 80 %.

Ese incremento sostenido refleja que las condiciones atmosféricas previstas podrían favorecer una mayor organización de la perturbación a medida que avanza sobre aguas del Atlántico.

¿Representa una amenaza para Cuba?

Por ahora, no existe un pronóstico que permita afirmar que el sistema impactará Cuba.

La perturbación se encuentra todavía a gran distancia del Caribe y cualquier trayectoria específica presenta un elevado grado de incertidumbre.

Sin embargo, el movimiento general hacia el oeste y la zona potencial de desarrollo señalada por el NHC indican que Cuba y el resto de las Antillas deberán prestar atención a su evolución.

Será necesario esperar a que se forme un centro de circulación mejor definido antes de que los modelos meteorológicos puedan ofrecer una trayectoria más precisa.

Podría convertirse en depresión tropical esta semana

El escenario considerado por el NHC contempla una organización gradual mientras el sistema cruza el Atlántico tropical central.

Si desarrolla una circulación cerrada y suficientemente organizada, podría ser clasificado primero como depresión tropical.

A partir de ese momento, los meteorólogos contarían con información más precisa sobre intensidad, velocidad de desplazamiento y trayectoria.

Por ello, los próximos días serán determinantes para establecer si la perturbación representa eventualmente algún riesgo para las Antillas o Cuba.

Otra onda tropical pierde prácticamente toda posibilidad de desarrollo

El NHC también mantiene bajo observación una segunda onda tropical situada aproximadamente a 600 millas al este de las islas de Barlovento.

Sin embargo, este sistema encontrará una extensa masa de aire seco durante su desplazamiento hacia las Antillas.

Las probabilidades de desarrollo disminuyeron hasta aproximadamente 0 % tanto para las próximas 48 horas como para siete días.

Aunque no se espera que se convierta en ciclón tropical, podría generar lluvias localmente intensas y ráfagas de viento en sectores de las Antillas Menores.

Un tercer sistema permanece cerca de Bermudas

Otra zona de baja presión localizada varios cientos de millas al noreste de Bermudas también continúa bajo vigilancia.

El sistema se desplaza hacia el este a aproximadamente 20 millas por hora y mantiene apenas un 10 % de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas y siete días.

El NHC prevé que alcance aguas más frías hacia el jueves, reduciendo todavía más sus posibilidades de organización.

El Caribe mantiene la atención sobre el Atlántico

El sistema del Atlántico tropical central es actualmente el de mayor interés debido a su 80 % de probabilidad de desarrollo y su desplazamiento general hacia el oeste.

Todavía no existe una amenaza directa confirmada para Cuba y sería prematuro anticipar un impacto.

Sin embargo, si la perturbación continúa organizándose y finalmente desarrolla una depresión tropical, los pronósticos de los próximos días serán fundamentales para determinar si las Antillas y posteriormente el Caribe entran dentro de una posible trayectoria.