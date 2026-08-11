NYT vincula a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

Raúl Guillermo Rodríguez Castro , conocido como “El Cangrejo” , nieto de Raúl Castro y una figura que ha ganado creciente protagonismo dentro de la estructura de poder cubana, aparece vinculado a investigaciones federales estadounidenses relacionadas con tráfico de personas y contrabando de tarjetas de crédito robadas , según una nueva investigación publicada por The New York Times.

La revelación coloca nuevamente bajo la lupa al coronel del Ministerio del Interior (MININT) , quien durante años estuvo asociado principalmente con la seguridad personal de su abuelo, pero que recientemente ha adquirido una relevancia mucho mayor en los contactos entre La Habana y Washington.

Existe, sin embargo, una precisión jurídica fundamental: Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente de estos delitos , por lo que su aparición en investigaciones federales no equivale a una imputación penal ni demuestra culpabilidad.

De acuerdo con The New York Times, investigaciones desarrolladas por autoridades federales estadounidenses relacionaron el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro con actividades vinculadas al tráfico de personas y al contrabando de tarjetas de crédito robadas.

El reporte introduce así un antecedente poco conocido sobre uno de los integrantes más influyentes de la familia Castro.

Sin embargo, el periódico no sostiene que exista actualmente una acusación penal presentada contra Rodríguez Castro por esos hechos.

La diferencia es relevante: ser mencionado o investigado dentro de una pesquisa no significa haber cometido un delito.

No existe una acusación penal contra el nieto de Raúl Castro

Hasta el momento, según la información disponible, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos penales contra “El Cangrejo” relacionados con esas investigaciones.

Tampoco existe una sentencia que determine responsabilidad penal.

Por ello, las referencias contenidas en el reporte deben interpretarse exclusivamente como información sobre investigaciones federales en las que habría aparecido su nombre.

De guardaespaldas de Raúl Castro a figura de creciente poder

Raúl Guillermo Rodríguez Castro permaneció durante años en un segundo plano de la política cubana.

Su imagen estuvo estrechamente vinculada a su abuelo, Raúl Castro, a quien acompañó como integrante de su equipo de seguridad.

Sin embargo, reportes publicados durante los últimos meses le atribuyen un papel cada vez más relevante dentro de las estructuras de poder y en las conversaciones relacionadas con el futuro político de la isla.

Su condición de coronel del MININT y su acceso directo al círculo familiar de Raúl Castro lo convierten en una figura particular dentro del sistema cubano.

Su nombre aparece también en los contactos entre Cuba y Estados Unidos

La nueva revelación adquiere especial importancia debido al papel que Rodríguez Castro estaría desempeñando actualmente en las relaciones con Washington.

Reportes recientes de medios estadounidenses han señalado que “El Cangrejo” ha participado en contactos con representantes de la administración de Donald Trump.

Su nombre también ha aparecido en informaciones sobre los escenarios que Washington analiza ante una eventual transformación política en Cuba.

Eso no significa que Estados Unidos lo haya seleccionado para dirigir una transición ni que exista un acuerdo para otorgarle un papel futuro.

Washington habría evaluado su posible papel en una transición cubana

The New York Times y Axios han informado recientemente que la administración Trump busca identificar dentro del propio sistema cubano figuras capaces de desempeñar algún papel ante un eventual cambio político.

En ese contexto ha aparecido el nombre de Rodríguez Castro.

Funcionarios estadounidenses citados por esos medios también han expresado interrogantes sobre cuánto poder real podría conservar “El Cangrejo” cuando Raúl Castro deje definitivamente el escenario político.

La nueva información sobre investigaciones federales añade ahora un elemento adicional a esas evaluaciones.

Una figura cada vez más observada por Washington

El recorrido político de Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha experimentado una transformación significativa.

Durante años fue conocido fundamentalmente como el nieto que acompañaba y protegía a Raúl Castro.

Ahora aparece simultáneamente en reportes sobre contactos con Washington, escenarios de transición política, estructuras del MININT e investigaciones federales históricas.

Ese conjunto de factores ha convertido a “El Cangrejo” en una de las figuras del entorno de la familia Castro que recibe mayor atención por parte de medios y funcionarios estadounidenses.

La revelación de The New York Times añade un nuevo y controvertido capítulo a ese perfil.

Pero mientras no exista una imputación formal, resulta esencial mantener una distinción:

las investigaciones mencionadas por el periódico no equivalen a cargos penales ni permiten afirmar que Rodríguez Castro haya cometido los delitos investigados.