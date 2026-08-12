Marco Rubio anticipa un "CAMBIO VERDADERO" en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró que la administración de Donald Trump tiene como prioridad impulsar las condiciones para que Cuba avance hacia un escenario político diferente y expresó su confianza en que, antes de finalizar el actual mandato presidencial, la isla se encuentre en un “camino irreversible hacia un futuro muy diferente” .

Rubio, sin embargo, moderó las expectativas sobre la velocidad de cualquier transformación y advirtió que desmontar un sistema establecido durante décadas requeriría un proceso de transición prolongado.

Las declaraciones fueron realizadas durante el episodio 51 del podcast “Katie Miller Pod” , grabado en el Departamento de Estado y en el que también participó su esposa, Jeanette Rubio .

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington no espera que una transformación profunda del sistema cubano ocurra de un día para otro.

“No puedes tener algo en su lugar durante 70 años, que echa raíces, y pensar que de la noche a la mañana vas a arrancar todo y poner algo nuevo en el suelo”, afirmó.

“Hay una transición que tiene que ocurrir y un proceso para llegar allí”.

Las declaraciones sugieren que la administración Trump contempla un horizonte de mediano plazo para cualquier transformación sustancial en Cuba.

Polonia y Europa del Este aparecen como referencia

Para explicar su visión sobre una eventual transición cubana, Rubio utilizó como referencia las transformaciones ocurridas en Europa del Este tras el derrumbe de los gobiernos comunistas.

Según el secretario de Estado, países de esa región necesitaron varios años para consolidar sus nuevos sistemas.

“Europa del Este es instructiva en ese sentido. Vieron que les tomó a países de Europa del Este entre tres y cinco años convertirse verdaderamente en lo que los conocemos hoy. Polonia es probablemente el mejor ejemplo”, señaló.

La comparación indica que Rubio no anticipa una transformación inmediata, incluso si se producen cambios significativos dentro de Cuba.

“Quiero una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos”

Rubio insistió en que la política hacia Cuba responde, según su criterio, a intereses estratégicos estadounidenses y no únicamente a sus raíces familiares.

El secretario de Estado es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos antes de la Revolución de 1959.

“Trabajo para Estados Unidos. Me importa Cuba. Obviamente tengo una conexión personal con ella, pero no trabajo para Cuba. Trabajo para Estados Unidos”, declaró.

A continuación explicó cuál considera que debe ser el objetivo estadounidense:

“Creo que está en el interés nacional de nuestro país tener una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos”.

Cuba se consolida como prioridad de la administración Trump

Las nuevas declaraciones refuerzan el protagonismo que Cuba ha adquirido dentro de la política exterior de la actual administración.

Rubio aseguró que la isla constituye “ciertamente una prioridad” debido a su proximidad geográfica y a las implicaciones que Washington atribuye al régimen cubano para la seguridad estadounidense.

Durante 2026, la administración Trump ha intensificado considerablemente las sanciones y otras medidas de presión contra La Habana.

Las acciones han alcanzado a decenas de funcionarios y entidades vinculadas con sectores estratégicos, incluidas estructuras empresariales, energéticas y militares.

La estrategia de Washington: cerrar las “válvulas de escape”

Las palabras de Rubio coinciden con las declaraciones que realizó días antes durante una entrevista con Axios.

En aquella ocasión, el secretario de Estado explicó que Washington busca impedir que el Gobierno cubano encuentre nuevas vías para reducir el impacto de las sanciones.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape”, afirmó entonces.

Rubio sostuvo que cada nuevo mecanismo desarrollado por La Habana para aliviar la presión económica será analizado por Estados Unidos.

El objetivo declarado es mantener una estrategia sostenida durante el resto del mandato presidencial.

Rubio había evitado establecer un calendario para un cambio en Cuba

Pese al tono de sus declaraciones, el secretario de Estado ha evitado garantizar públicamente cuándo podría producirse una transformación política en la isla.

En julio aseguró que Washington no manejaba públicamente un calendario específico para un cambio de régimen y manifestó que desearía que ocurriera cuanto antes.

Ahora, al mencionar las experiencias de Polonia y Europa del Este, introduce una referencia temporal más amplia para explicar cómo visualiza un proceso de transición.

Washington aumenta simultáneamente sanciones e inteligencia sobre Cuba

Las declaraciones llegan mientras Estados Unidos incrementa diferentes instrumentos de presión sobre La Habana.

Además de las sanciones económicas, recientes reportes periodísticos han señalado un aumento de los recursos de inteligencia estadounidenses dedicados a Cuba.

The New York Times informó sobre la creación de una fuerza de tarea especializada de la CIA, mientras otros reportes señalan que Washington busca identificar posibles interlocutores dentro del propio sistema cubano ante futuros escenarios políticos.

Nada de ello implica que exista actualmente una transición acordada o una fecha establecida para un cambio político.

Rubio: “Nunca garantizo nada”

El secretario de Estado terminó introduciendo una importante cautela respecto de sus expectativas.

“Es ciertamente una prioridad para nosotros porque está en nuestro interés nacional. Nunca garantizo nada, pero es ciertamente una prioridad”, declaró.

Rubio extendió esa visión también a Venezuela y afirmó que Washington aspira a que ambos países sean “seguros, estables y alineados con Estados Unidos”.

Su mensaje sobre Cuba combina así dos elementos: la expectativa de una transformación profunda y la advertencia de que cualquier transición requerirá tiempo.

La meta expresada por Rubio es que, cuando concluya la administración Trump, Cuba se encuentre al menos en una trayectoria que Washington considere irreversible hacia un futuro diferente.