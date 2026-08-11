Cabecilla de la "Mafia Cubana" aseguró que entregó una lancha a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

Una investigación de The New York Times reveló nuevos detalles sobre los presuntos vínculos de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo” , nieto de Raúl Castro, con integrantes de una organización criminal investigada en Estados Unidos por tráfico de personas, robo de embarcaciones, extorsión y otras actividades ilícitas entre Cuba, México y Florida.

Según documentos judiciales citados por el periódico, José Miguel González Vidal , uno de los integrantes de la denominada “Mafia Cubana de Quintana Roo” , declaró que entregó una embarcación a Rodríguez Castro.

La afirmación añade un nuevo elemento a las investigaciones sobre la organización, aunque existe una precisión jurídica fundamental: “El Cangrejo” no ha sido acusado formalmente de ningún delito relacionado con este caso .

De acuerdo con los documentos citados por The New York Times, González Vidal afirmó haber entregado una embarcación a Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

El diario sitúa esa declaración dentro de las investigaciones desarrolladas por las autoridades estadounidenses sobre las actividades de la organización.

Sin embargo, la existencia del testimonio no demuestra por sí sola que Rodríguez Castro participara en las actividades criminales atribuidas al grupo .

Hasta ahora no existe una acusación penal presentada contra el nieto de Raúl Castro relacionada con este caso.

¿Qué era la llamada “Mafia Cubana de Quintana Roo”?

La organización fue investigada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como parte de la Operación Sisyphus.

Según las autoridades, sus integrantes desarrollaron durante años una estructura dedicada a trasladar clandestinamente migrantes cubanos mediante rutas que conectaban Cuba, México y Estados Unidos.

Una parte fundamental del esquema consistía en el robo de embarcaciones en Florida, que posteriormente eran utilizadas en operaciones marítimas para transportar personas desde Cuba hacia México.

Desde territorio mexicano, los migrantes intentaban posteriormente llegar a Estados Unidos.

Una red acusada de violencia, secuestros y extorsiones

Los documentos judiciales describen una organización particularmente violenta.

Según los expedientes, aproximadamente 25 personas murieron durante las travesías marítimas vinculadas a las operaciones de la red.

Los traficantes cobraban alrededor de 10.000 dólares por algunos de los traslados.

Cuando los migrantes o sus familiares no podían completar los pagos, las víctimas podían ser retenidas en México mientras la organización exigía dinero adicional a sus familias.

Los documentos judiciales describen casos de golpizas y torturas con dispositivos eléctricos utilizados como mecanismo de presión para conseguir los pagos.

Algunas mujeres, según los expedientes citados, también habrían sido obligadas a trabajar en clubes de striptease.

Tarjetas robadas y mercancías enviadas a Cuba

La investigación estadounidense también descubrió otras actividades atribuidas a la organización.

Según los documentos judiciales, miembros de la red utilizaron tarjetas de crédito robadas para adquirir mercancías que posteriormente eran introducidas en Cuba.

Las investigaciones también abarcaron el robo y contrabando de motores, embarcaciones, automóviles y camiones.

Parte de las mercancías adquiridas fraudulentamente habría terminado comercializándose en la isla, según los documentos citados por el periódico.

González Vidal fue condenado a 25 años de prisión

José Miguel González Vidal terminó enfrentando a la justicia estadounidense por su participación en la organización.

Se declaró culpable en 2023 y recibió una condena de 25 años de prisión.

Es dentro de la documentación relacionada con esas investigaciones donde aparece ahora la declaración sobre la supuesta entrega de una embarcación a “El Cangrejo”.

El Gobierno cubano rechaza las acusaciones

La Habana ha rechazado las informaciones que relacionan al nieto de Raúl Castro con actividades criminales.

El Gobierno cubano calificó esas versiones de “calumnias”.

Por su parte, según The New York Times, Rodríguez Castro no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por el periódico.

No existen cargos federales conocidos contra él relacionados con la organización descrita en el reportaje.

La revelación llega en un momento clave para “El Cangrejo”

La información adquiere especial relevancia por el creciente protagonismo político atribuido recientemente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Durante años fue conocido principalmente como integrante del dispositivo de seguridad personal de su abuelo, Raúl Castro.

Sin embargo, reportes recientes de medios estadounidenses lo han situado como una figura involucrada en contactos entre La Habana y la administración de Donald Trump.

Su nombre también ha aparecido en informaciones sobre posibles actores que Washington estaría evaluando ante un eventual escenario de transformación política en Cuba.

De guardaespaldas a interlocutor bajo la lupa de Washington

Las últimas revelaciones agregan un capítulo polémico al perfil de una figura que durante años permaneció fuera del primer plano público.

“El Cangrejo” aparece ahora simultáneamente relacionado en reportes periodísticos con el núcleo de poder de la familia Castro, el MININT, contactos con Washington y antiguas investigaciones federales sobre una organización criminal.

Pero la distinción jurídica continúa siendo fundamental:

Raúl Guillermo Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente de participar en la “Mafia Cubana de Quintana Roo”, y las declaraciones de González Vidal constituyen una alegación que no equivale a una determinación judicial de responsabilidad.