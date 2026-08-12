Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

El municipio de Pinar del Río estableció en 2.150 pesos cubanos (CUP) el precio máximo para la venta minorista de aceite comestible, sumándose a la creciente lista de territorios que han vuelto a imponer controles sobre alimentos básicos en medio de la persistente inflación que golpea a los hogares cubanos.

La regulación entró en vigor este martes, según informó el Gobierno Provincial de Pinar del Río , y establece además un precio máximo de 1.950 pesos para la comercialización mayorista del producto.

Las autoridades justificaron la decisión como una respuesta a lo que calificaron de precios “abusivos y especulativos” .

Sin embargo, el anuncio oficial no precisó un elemento fundamental: qué presentación o cantidad de aceite corresponde a los precios establecidos .

La decisión fue adoptada por el Consejo de la Administración Municipal amparándose en diferentes normas que permiten a los gobiernos locales intervenir en los precios de determinados productos.

Precio máximo minorista: 2.150 CUP.

Precio máximo mayorista: 1.950 CUP.

Los comerciantes que operen dentro del municipio deberán ajustarse a estos límites mientras permanezca vigente la disposición.

Multas, decomisos y hasta cierre de negocios

El Gobierno municipal anunció que reforzará las inspecciones en los establecimientos y puntos donde se comercializan alimentos.

Para ello se realizarán recorridos y visitas de control mediante grupos de inspectores.

Los vendedores que incumplan los precios establecidos podrían enfrentar diferentes sanciones administrativas.

Entre ellas figuran multas, decomisos de mercancías y ventas forzosas de productos.

Las autoridades también contemplan medidas más severas, como la suspensión temporal de licencias, permisos y autorizaciones, así como su eventual cancelación.

En determinados casos también podría ordenarse la clausura parcial o total de establecimientos.

El Gobierno pide a la población denunciar a quienes incumplan

Las autoridades municipales también solicitaron la colaboración ciudadana para detectar violaciones de los nuevos precios.

El Gobierno habilitó diferentes números telefónicos para recibir denuncias relacionadas con establecimientos o vendedores que comercialicen aceite por encima del límite establecido.

La estrategia combina así controles administrativos, inspecciones y denuncias ciudadanas para intentar garantizar el cumplimiento de la regulación.

El Gobierno central había eliminado los topes nacionales en junio

La nueva medida expone las contradicciones de la política de precios aplicada en Cuba durante los últimos meses.

En junio, el Ministerio de Finanzas y Precios eliminó los topes nacionales establecidos para varios alimentos, entre ellos aceite, pollo troceado, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas.

El propio Gobierno reconoció entonces que los controles habían generado efectos adversos.

Entre los problemas identificados figuraban la desaparición de productos de los mercados formales, el traslado de mercancías hacia circuitos informales, una menor recaudación tributaria y precios todavía más elevados.

Díaz-Canel reconoció que los controles no frenaron la inflación

Durante el debate sobre las nuevas medidas económicas, Miguel Díaz-Canel reconoció que los mecanismos utilizados anteriormente para controlar los precios no habían conseguido los resultados esperados.

El Gobierno central decidió entonces abandonar los topes generalizados y trasladar a las administraciones territoriales mayores facultades para intervenir cuando consideraran que existían precios excesivos.

Sin embargo, menos de dos meses después, varios gobiernos locales comenzaron nuevamente a establecer precios máximos.

Villa Clara, Matanzas y Santiago de Cuba también limitan los precios

Pinar del Río no es un caso aislado.

En Villa Clara, las autoridades establecieron recientemente un precio máximo de 2.500 pesos para el aceite y 110 pesos por huevo.

En Songo-La Maya, Santiago de Cuba, fueron fijados valores similares, acompañados también por advertencias de multas, decomisos y posibles cierres.

Matanzas introdujo por su parte precios de referencia para productos como aceite, huevos, pollo, arroz y frijoles, además de establecer límites sobre los márgenes comerciales.

Un mismo producto tiene diferentes precios máximos según la provincia

La descentralización está provocando además importantes diferencias territoriales.

El precio establecido ahora en Pinar del Río para el aceite es 350 pesos inferior al fijado en otros territorios donde se estableció un máximo de 2.500 CUP.

Esto significa que un mismo producto puede quedar sujeto a precios máximos diferentes dependiendo del municipio o provincia donde se comercialice.

La situación refleja las dificultades de aplicar controles descentralizados en un mercado afectado por escasez, elevados costos de importación y fuertes diferencias entre territorios.

Economistas advierten sobre un posible regreso del desabastecimiento

Los economistas cubanos Pedro Monreal y Elías Amor han cuestionado públicamente el regreso de los controles locales.

Sus críticas apuntan a que limitar administrativamente los precios sin solucionar los problemas de oferta y producción puede provocar que determinados productos desaparezcan de los establecimientos regulados y terminen comercializándose en el mercado informal.

Monreal cuestionó además la contradicción entre las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno y el rápido regreso de los controles.

“176 medidas y un solo logro: demostrar que no aprendieron nada”, afirmó.

La inflación continúa presionando el bolsillo de los cubanos

La nueva regulación llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

Productos básicos como aceite, huevos, carne, arroz y frijoles representan una proporción cada vez mayor de los ingresos de las familias, especialmente para quienes dependen de salarios y pensiones estatales.

La decisión de Pinar del Río busca contener esos precios mediante controles administrativos.

El verdadero desafío será determinar si el aceite permanece disponible a 2.150 pesos o si las restricciones terminan reduciendo la oferta formal y desplazando parte de las ventas hacia mercados con precios superiores.