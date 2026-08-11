La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

La organización criminal que trasladó clandestinamente al pelotero Yasiel Puig desde Cuba hacia México en 2012 aparece ahora vinculada a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo” , nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior (MININT), según una investigación publicada este martes por The New York Times.

El reportaje reconstruye las operaciones de la denominada “Mafia Cubana de Quintana Roo” , una violenta red investigada durante años por autoridades federales estadounidenses por tráfico de personas, extorsión, robo de embarcaciones, fraude con tarjetas de crédito y contrabando.

Según documentos judiciales y testimonios citados por el periódico, José Miguel González Vidal , uno de los líderes condenados de la organización, declaró a las autoridades estadounidenses que entregó a Rodríguez Castro una lancha de alto rendimiento, un reloj Rolex, una motocicleta y ropa de lujo .

El objetivo, según la versión atribuida a González Vidal, habría sido conseguir que las autoridades cubanas no interfirieran con las operaciones marítimas de la organización.

Existe una precisión fundamental: Raúl Guillermo Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos por estos hechos y las declaraciones de un condenado no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.

Según The New York Times, González Vidal aseguró a los investigadores que los bienes fueron entregados como sobornos para mantener alejadas de determinadas operaciones a la Guardia Costera y la Aduana cubanas .

El periódico señala además que investigadores federales habrían encontrado mensajes de texto y de voz en teléfonos pertenecientes a integrantes de la organización que respaldaban aspectos de la investigación.

El reporte introduce así un nuevo y controvertido capítulo sobre una figura que durante años fue conocida principalmente por acompañar a su abuelo, Raúl Castro.

¿Quién es “El Cangrejo”?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro es nieto de Raúl Castro y miembro del aparato de seguridad cubano.

Conocido popularmente como “El Cangrejo”, ha estado estrechamente vinculado al dispositivo de protección de su abuelo y es identificado como coronel del MININT.

Durante años mantuvo un perfil relativamente discreto pese a su cercanía con uno de los hombres más poderosos del sistema cubano.

En 2026, sin embargo, su nombre comenzó a adquirir una relevancia mucho mayor debido a reportes sobre contactos entre La Habana y Washington.

La misma organización sacó a Yasiel Puig de Cuba

Uno de los episodios más conocidos relacionados con esta organización fue la salida clandestina de Yasiel Puig en junio de 2012.

El futuro jugador de las Grandes Ligas había intentado abandonar Cuba en varias ocasiones antes de conseguirlo.

Según investigaciones judiciales, la operación fue financiada desde Miami por Raúl Pacheco, quien habría acordado pagar aproximadamente 250.000 dólares a los traficantes a cambio de un porcentaje de las futuras ganancias del pelotero.

Después de varios intentos fallidos, Puig logró salir de Cuba en una lancha rápida acompañado por otras personas, entre ellas su entonces novia y el boxeador Yunior Despaigne.

Puig fue retenido en México y sus captores exigieron más dinero

El grupo llegó clandestinamente a Isla Mujeres, frente a las costas de Cancún.

Pero el viaje no terminó allí.

Puig y sus acompañantes fueron retenidos durante más de 20 días mientras se desarrollaba una disputa por el dinero exigido por los traficantes.

Según investigaciones posteriores, la cantidad reclamada llegó a aproximadamente 400.000 dólares.

Los captores llegaron a amenazar con mutilar al pelotero, lo que habría destruido sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional.

Finalmente, hombres armados contratados por personas vinculadas con quienes habían financiado la operación irrumpieron en el lugar y sacaron al grupo.

Semanas después Puig firmó por 42 millones de dólares

La historia dio un giro extraordinario poco después.

Tras escapar de Cuba y establecer su elegibilidad para jugar profesionalmente, Yasiel Puig firmó un contrato de aproximadamente 42 millones de dólares por siete temporadas con Los Angeles Dodgers.

Su llegada a las Grandes Ligas lo convirtió rápidamente en una de las figuras cubanas más reconocidas del béisbol estadounidense.

Pero durante años, la compleja trama criminal que hizo posible su salida de Cuba continuó siendo investigada por las autoridades.

La Operación Sisyphus destapó una poderosa red de tráfico de personas

El FBI y Homeland Security Investigations (HSI) desarrollaron la denominada Operación Sisyphus para desmantelar la organización.

Según documentos judiciales, la red estuvo vinculada al robo de más de 600 motores y embarcaciones en el suroeste de Florida desde 2009.

Parte de esos equipos eran utilizados para transportar clandestinamente a cubanos hacia México.

La organización habría trasladado a miles de migrantes a través de estas rutas.

Muertes, torturas y extorsiones: el lado más violento de la organización

Las investigaciones describieron un esquema especialmente brutal.

Alrededor de 25 personas habrían muerto durante las travesías marítimas, según documentos judiciales.

Los traficantes podían cobrar alrededor de 10.000 dólares por migrante.

Quienes no conseguían pagar podían ser retenidos en México mientras sus familiares eran presionados para entregar el dinero.

Testimonios judiciales describieron golpizas y torturas con pistolas eléctricas, mientras algunas mujeres habrían sido obligadas a trabajar en clubes nocturnos.

El traficante condenado Reynaldo Crespo Márquez reconoció ante un tribunal federal que la organización utilizaba castigos físicos contra algunas víctimas.

La red también robaba embarcaciones y utilizaba tarjetas de crédito

El negocio criminal no se limitaba al tráfico de personas.

Las investigaciones federales vincularon a miembros de la organización con fraude mediante tarjetas de crédito robadas, además del robo y contrabando de embarcaciones, motores, automóviles y camiones.

Parte de las mercancías adquiridas fraudulentamente habría sido enviada posteriormente a Cuba.

Las autoridades estadounidenses fueron reconstruyendo durante años una estructura criminal con operaciones a ambos lados del estrecho de Florida y conexiones en México.

González Vidal fue condenado a 25 años

José Miguel González Vidal terminó declarándose culpable en 2023 de cargos relacionados con conspiración bajo la legislación federal RICO.

Fue condenado a 25 años de prisión.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense lo describió como un delincuente reincidente con antecedentes por delitos como robo y fraude.

Según The New York Times, su expediente judicial fue sellado posteriormente. El sellado de un expediente puede responder a distintas razones y, por sí solo, no permite concluir públicamente cuál fue el motivo.

“El Cangrejo” no enfrenta cargos por estas acusaciones

Pese a las declaraciones recogidas en la investigación, Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos de participar en la organización ni de recibir los supuestos sobornos descritos.

El Gobierno cubano ha rechazado las acusaciones y las calificó de “calumnias”.

Según el Times, “El Cangrejo” tampoco respondió a las solicitudes de comentarios del periódico.

Por tanto, las afirmaciones sobre la lancha, el Rolex, la motocicleta y otros artículos deben entenderse como alegaciones atribuidas a un integrante condenado de la organización, no como hechos establecidos mediante una sentencia contra Rodríguez Castro.

La revelación llega cuando “El Cangrejo” gana protagonismo político

El momento de la publicación añade relevancia al caso.

Reportes periodísticos recientes han situado a Rodríguez Castro en contactos entre representantes del régimen cubano y la administración de Donald Trump.

Su nombre también ha aparecido en informaciones sobre figuras que Washington estaría analizando ante diferentes escenarios de transformación política en la isla.

De ser simplemente conocido como el hombre encargado de acompañar y proteger a Raúl Castro, “El Cangrejo” ha pasado a convertirse en una de las figuras del entorno familiar del general más observadas por Washington.

Ahora, la investigación del New York Times añade a ese perfil un controvertido antecedente: el testimonio de un condenado de la misma organización criminal que protagonizó una de las fugas más extraordinarias del deporte cubano, la salida clandestina de Yasiel Puig de la isla.