La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) pretende profundizar el seguimiento de negocios, activos y movimientos financieros relacionados con integrantes de la élite política cubana como parte del nuevo esfuerzo de inteligencia dedicado específicamente a la isla, según reveló The New York Times.

El objetivo sería reconstruir cómo circulan los recursos dentro y fuera de Cuba , identificar conexiones empresariales y determinar quiénes se benefician de estructuras financieras caracterizadas por su escasa transparencia.

La iniciativa representa una nueva dimensión de la creciente presión de Washington sobre La Habana: además de sanciones, operaciones de inteligencia y vigilancia, Estados Unidos estaría poniendo ahora el foco sobre el dinero de las estructuras de poder cubanas .

Según The New York Times, los oficiales asignados al nuevo grupo especializado en Cuba analizarán la inteligencia recopilada recientemente por diferentes agencias estadounidenses.

Una de sus tareas será examinar “flujos de dinero opacos” y operaciones comerciales vinculadas a miembros de los círculos de poder.

El trabajo podría incluir el análisis de empresas, movimientos de capital, activos, conexiones financieras y posibles beneficiarios.

El periódico no identifica funcionarios cubanos concretos bajo investigación ni sostiene que la CIA haya descubierto fortunas ocultas.

La novedad consiste en que Washington está destinando mayores recursos de inteligencia para reconstruir el funcionamiento financiero de las estructuras vinculadas a la élite cubana.

GAESA aparece como el gran antecedente del poder económico militar

Uno de los principales elementos para comprender la estructura económica cubana es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas.

A través de diferentes compañías, GAESA mantiene una importante presencia en sectores estratégicos de la economía, entre ellos turismo, comercio minorista en divisas, finanzas, inmobiliarias y otras actividades generadoras de moneda extranjera.

Documentos financieros internos divulgados durante los últimos años han alimentado el debate sobre la cantidad de recursos acumulados por empresas pertenecientes al conglomerado en momentos en que Cuba atraviesa una profunda crisis económica.

Sin embargo, la dimensión exacta de esos activos, sus beneficiarios finales y el destino de buena parte de los ingresos continúa siendo objeto de interrogantes.

Washington busca entender dónde termina el dinero

Precisamente esa falta de transparencia convierte el rastreo financiero en una de las áreas potencialmente más sensibles del nuevo despliegue estadounidense.

El objetivo no sería únicamente determinar cuánto dinero controlan determinadas estructuras, sino reconstruir cómo se mueve, dónde se encuentra, qué empresas intervienen y quién termina beneficiándose de esos recursos.

Esta información también podría resultar relevante para futuras sanciones financieras.

Identificar empresas intermediarias, cuentas, socios comerciales o estructuras utilizadas para realizar operaciones internacionales permitiría a Washington ampliar las medidas dirigidas contra determinadas redes económicas.

La CIA podría hacer pública parte de la información

Según el reporte del Times, otra posibilidad que analiza la inteligencia estadounidense sería divulgar selectivamente parte de los datos obtenidos.

La estrategia tendría como objetivo aumentar la presión sobre integrantes de la dirigencia cubana y exponer públicamente determinadas operaciones financieras.

Estados Unidos ha empleado anteriormente mecanismos similares contra otros gobiernos y élites extranjeras, incluida Rusia, mediante la desclasificación o difusión estratégica de información de inteligencia.

No está claro qué información relacionada con Cuba podría eventualmente hacerse pública.

El rastreo forma parte de una operación mucho mayor de la CIA

La investigación financiera estaría integrada dentro del nuevo grupo de trabajo especializado en Cuba creado por la CIA, según The New York Times.

La estructura tendría capacidad para concentrar rápidamente recursos humanos, financieros y tecnológicos en operaciones relacionadas con la isla.

El equipo incluiría oficiales especializados en reclutamiento y manejo de fuentes, analistas de inteligencia, expertos en operaciones cibernéticas y personal relacionado con operaciones encubiertas de influencia.

Entre sus objetivos también estaría identificar fracturas y diferencias dentro de la élite gobernante cubana.

La nueva unidad no tendría autorización para operaciones letales

El alcance actual del grupo presenta límites importantes.

Según las informaciones publicadas, la estructura no dispone de autorización para facilitar operaciones letales ni cuenta con una fuerza cubana organizada dentro de la isla comparable con los grupos utilizados durante determinadas operaciones de la Guerra Fría.

Su actividad estaría concentrada principalmente en recopilación y análisis de inteligencia, operaciones cibernéticas y acciones de influencia.

Cuba pasa a ocupar un lugar central para la inteligencia estadounidense

El aumento de las operaciones coincide con una mayor prioridad concedida a Cuba por la administración de Donald Trump.

Reportes periodísticos señalan que Washington elevó a la isla dentro de su Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia, aumentando los recursos destinados a conocer las capacidades militares, económicas y políticas del régimen.

Otras agencias estadounidenses también estarían reforzando sus operaciones de recopilación.

Entre ellas figuran la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), que disponen de capacidades para obtener inteligencia electrónica y satelital.

Del espionaje tradicional al seguimiento del dinero

La estrategia muestra que Washington busca construir una radiografía mucho más completa del funcionamiento interno del poder cubano.

El interés ya no estaría limitado a conocer movimientos militares, comunicaciones o decisiones políticas.

Ahora también incluiría una pregunta fundamental:

¿Cómo se financia realmente la élite cubana y dónde terminan los recursos que controla?

Responderla podría permitir a Estados Unidos identificar nuevas vulnerabilidades, ampliar sanciones y ejercer presión sobre personas y empresas vinculadas con las estructuras económicas del régimen.

Por ahora, The New York Times no señala que la CIA haya encontrado fortunas secretas ni identifica a dirigentes concretos investigados.

Pero la decisión de dedicar recursos específicos al seguimiento financiero revela que el dinero y los negocios de los círculos de poder cubanos se han convertido en un nuevo objetivo de la estrategia de inteligencia estadounidense hacia la isla.