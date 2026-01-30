Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

La Habana acusa a Washington de “chantaje y coerción” mientras EE.UU. endurece el cerco energético contra la isla

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla , declaró este viernes una “emergencia internacional” en respuesta a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump , que busca bloquear el suministro de petróleo a Cuba mediante aranceles y sanciones a terceros países que comercien combustible con la isla.

En un mensaje difundido en la red X y en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) , Rodríguez calificó al gobierno estadounidense como una “amenaza inusual y extraordinaria” , atribuida —según dijo— a sectores de la “derecha neofascista anticubana” .

El texto, presentado en nombre del “pueblo de Cuba” y con un llamado a la solidaridad internacional , sostiene que la escalada de Washington afecta la seguridad nacional y la política exterior de todos los países , así como la paz internacional y la supervivencia de la humanidad ante amenazas nucleares y climáticas.

Con ese argumento, el régimen declara formalmente una “emergencia internacional” frente a la nueva ofensiva de EE.UU.

Rodríguez advirtió que la narrativa de la Casa Blanca presenta a Cuba como actor desestabilizador , cuando —aseguró— es Estados Unidos quien genera inestabilidad regional apoyándose en una “larga lista de mentiras”. También acusó a Washington de presión diplomática, chantaje y coerción contra países terceros, mediante amenazas arancelarias que —según La Habana— violan normas del libre comercio.

¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump?

La orden firmada por Trump declara una “emergencia nacional” ante lo que Washington considera una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad y política exterior. El documento acusa a La Habana de colaborar con “actores malignos” como Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah, además de facilitar inteligencia, albergar terroristas, desestabilizar la región vía migración y violencia y violar derechos humanos de forma sistemática.

La medida faculta a los secretarios de Comercio y de Estado a imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba, como parte de una estrategia que —según fuentes citadas en el propio documento— busca precipitar el colapso del régimen.

Crisis energética y presión máxima

Trump ha reiterado que “Cuba parece estar a punto de caer” por su crisis energética, marcada por apagones diarios y escasez de combustibles. La ofensiva se produce tras el colapso del respaldo venezolano y la captura del expresidente Nicolás Maduro, lo que Washington describe como una “ventana de oportunidad histórica”.

Reacciones políticas

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez respondió en X al canciller cubano:

“Bruno, aún estás a tiempo de regresar a tu patria natal de México. Lo del presidente Trump no es un juego. Él cumple su palabra. Les queda poco. Esto es hasta el final”.

Hasta el cierre de esta nota, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no había reaccionado públicamente.