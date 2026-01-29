Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, aumentando la presión sobre México

Compartir en:









El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró esta semana que su gobierno había detenido, al menos temporalmente, los envíos de petróleo a Cuba, pero recalcó que fue una "decisión soberana" y no a instancias de Estados Unidos.

Trump ha estado presionando a México para que se distancie del gobierno cubano.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP