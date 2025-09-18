Cubano asesina a un policía en Florida con 24 disparos

Compartir en:









Un hecho violento conmociona al estado de Florida tras el asesinato del oficial David Jewell, miembro del Departamento de Policía de Edgewater, quien fue acribillado a balazos la noche del lunes en el condado de Volusia.

El presunto responsable es Eduardo Labrada Machado, un cubano de 24 años que llevaba una década en Estados Unidos y contaba con estatus de residente permanente. Según el reporte oficial, el joven, empleado de una gasolinera Circle K, disparó en 24 ocasiones contra el agente cuando este se detuvo en el establecimiento para realizar una compra.

Tras su arresto, Labrada Machado admitió el crimen, aunque hasta el momento no se ha esclarecido el motivo del ataque. La policía indicó que el caso continúa bajo investigación.

Familiares del acusado declararon a medios locales que en el pasado fue diagnosticado con un trastorno de salud mental y que había manifestado escuchar voces. Lo describieron como una persona reservada, con una rutina centrada en pasar largas horas jugando videojuegos.

El asesinato del oficial Jewell ha generado gran indignación en la comunidad de Edgewater, donde se han organizado vigilias en su memoria. Autoridades estatales y federales analizan posibles cargos adicionales contra Labrada Machado, quien permanece detenido sin derecho a fianza.