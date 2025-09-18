El Funky se libra de la deportación y obtiene la residencia permanente en Estados Unidos

El rapero cubano Eliecer Márquez Duany , conocido artísticamente como El Funky , logró finalmente la residencia permanente en Estados Unidos , tras varios meses de incertidumbre y un complejo proceso legal marcado por obstáculos.

La noticia fue confirmada por el propio artista en declaraciones a Telemundo 51 , donde expresó su alivio:

“Estamos celebrando después de tanto esfuerzo y trabajo, la residencia. Soy residente americano, súper contento con el día de hoy”, dijo acompañado de su abogado Miguel Inda-Romero .

En mayo pasado, El Funky alertó en sus redes sociales que estaba a punto de ser deportado a Cuba y que tenía apenas 30 días para abandonar el país. En aquel momento calificó la posibilidad de regresar a la isla como “volver al infierno”, al recordar que enfrentaría persecución y cárcel.

El artista denunció que el régimen cubano había fabricado cargos falsos en su contra , lo que complicó su caso migratorio en EE.UU. La situación generó una ola de solidaridad dentro del exilio cubano , así como el respaldo de activistas de derechos humanos, que advirtieron sobre los riesgos que correría si era enviado de regreso a La Habana.

En una entrevista previa en el programa Destino Tolk, El Funky fue contundente: “Me le escapé al infierno. Tú sabes lo que es ir de regreso. Eso para mí sería un suicidio”.

La defensa legal y el mensaje político

El abogado Miguel Inda-Romero celebró la resolución en redes sociales, calificándola como “una victoria del exilio cubano frente al régimen”:

“Hoy no solo ganó El Funky, ganamos todos los que amamos la libertad. (…) Aunque celebramos esta victoria, lo hacemos con tristeza por los más de 1,150 presos políticos que siguen injustamente detenidos en Cuba, en especial tu hermano Maykel [Castillo ‘El Osorbo’]”, escribió.

El jurista explicó que la residencia le había sido denegada en un inicio, y que fue necesario apelar, reabrir el caso y gestionar un perdón para alcanzar la aprobación definitiva.

De “Patria y Vida” al asilo en Miami

El Funky se consolidó como símbolo de resistencia tras su participación en la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y obtuvo dos premios Grammy Latino.

Perseguido en la isla, viajó a Miami en 2021 con un permiso temporal para asistir a la gala de los Latin Grammy y nunca regresó. Desde entonces, su música y activismo lo mantuvieron en la mira del régimen, mientras él enfrentaba en EE.UU. un camino migratorio plagado de trabas.

Hoy, con la residencia en sus manos, el rapero asegura que podrá seguir construyendo un futuro en libertad para él y su familia, lejos de la amenaza de un retorno forzado a un país donde, según él mismo, lo esperaban “asedio, persecución y cárcel”.