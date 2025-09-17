americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con Filo

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

La contradicción queda expuesta: por un lado, un discurso de escasez y sacrificio; por otro, vacaciones en instalaciones inaccesibles para el pueblo al que dicen representar. ¿Se trata del salario que paga Cubadebate, o de un privilegio reservado a quienes sirven fielmente al poder?

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Con Filo

En medio de la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, la presentadora del programa oficialista Con Filo, Gabriela Fernández, fue captada disfrutando de unas vacaciones junto a su madre en un hotel todo incluido, lo que ha provocado fuertes críticas en redes sociales.

El video, difundido por el activista y exopositor cubano Eliécer Ávila, muestra a la conductora en áreas de piscina y restaurantes bufé, mientras la mayoría de los ciudadanos enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y crecientes dificultades en la vida cotidiana.

“Un seguidor me envió estos videos de Gabriela disfrutando de la vida junto a su madre, aparentemente en uno de los hoteles de la dictadura”, comentó Ávila al publicar las imágenes, en las que se aprecia a Fernández sirviéndose comida y compartiendo espacios con turistas extranjeros.

Embed - Eliecer Avila on Instagram: "Un seguidor me envió estos videos de Gabriela disfrutando de la vida junto a su madre, aparentemente en uno de los hoteles de la dictadura Confirmen si alguien más la ha visto gozando el dinero de los cubanos #EliecerAvila #endirecto #nomascomunismo #libertad #ultimahora #noticias #abajoelcomunismo #sinfilo"

Vacaciones en tiempos de crisis

La estancia de Fernández en un complejo turístico coincide con uno de los momentos más críticos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que en menos de un año ha sufrido cinco colapsos totales, además de un déficit crónico de generación y combustible.

Mientras tanto, el programa Con Filo —donde Fernández es una de las figuras más visibles— ha sostenido un discurso de respaldo al gobierno, responsabilizando a factores externos de la crisis y descalificando a la oposición.

El periodista independiente Ernesto Morales también reaccionó con ironía: “Gabriela Fernández acude a un hotel todo incluido para rasgarse la costura del ropón mediático (…) y a pasar los apagones con mejor semblante”.

La contradicción entre el discurso y la práctica

La polémica se centra en la aparente contradicción de defender desde la televisión estatal un discurso de resistencia y sacrificio, mientras se disfrutan privilegios económicos inaccesibles para la mayoría de los cubanos.

En emisiones recientes, los presentadores de Con Filo han asegurado que el programa se realiza “cada vez con menos recursos” debido a limitaciones presupuestarias. Sin embargo, las imágenes de Fernández en un hotel de lujo han desatado interrogantes sobre el origen de los fondos para costear este tipo de vacaciones.

Hasta el momento, la conductora no ha hecho declaraciones públicas sobre las grabaciones ni sobre el financiamiento de su estancia, lo que ha alimentado aún más el debate en redes sociales.

La controversia refleja un patrón recurrente en figuras vinculadas a la propaganda oficial: predicar austeridad y resistencia mientras disfrutan de beneficios que contrastan con la realidad de la mayoría de la población.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Santiago de Cuba se reconecta al Sistema Eléctrico Nacional tras más de 24 horas de apagón

La expresidenta argentina Cristina Fernández saluda a sus partidarios desde el balcón de su casa, donde cumple una condena de seis años de arresto domiciliario por corrupción, tras el cierre de las elecciones provinciales legislativas en Buenos Aires, Argentina, el domingo 7 de septiembre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Bolsonaro sentenciado en Brasil, apagón en Cuba y más fotos de la semana en América Latina

flor de cuba dice que gano primera audiencia contra alexander otaola: el caso de difamacion ira a juicio

Flor de Cuba dice que ganó primera audiencia contra Alexander Otaola: el caso de difamación irá a juicio

conocido joyero de miami regresa a su pueblo en cuba: tu origen no decide tu destino

Conocido joyero de Miami regresa a su pueblo en Cuba: "Tu origen no decide tu destino"

Destacados del día

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el miércoles 30 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Reserva Federal de EEUU reduce tasa clave por primera vez este año

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

VIDEO: Fuertes lluvias en La Habana dejan las calles convertidas en ríos de basura y un apagón general agrava la crisis

VIDEO: Fuertes lluvias en La Habana dejan las calles convertidas en ríos de basura y un apagón general agrava la crisis

EEUU anuncia cambios en el examen de ciudadanía: se añaden 28 nuevas preguntas al test de naturalización

EEUU anuncia cambios en el examen de ciudadanía: se añaden 28 nuevas preguntas al test de naturalización

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter