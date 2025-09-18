Trump confirma la designación de Antifa como organización terrorista

Compartir en:









El presidente Donald Trump anunció este miércoles en la red social Truth que su administración designará a Antifa como una organización terrorista, en lo que calificó como una medida para frenar la violencia política en Estados Unidos.

“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas de EE. UU. que estoy designando a ANTIFA, UN DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y DE LA IZQUIERDA RADICAL, COMO UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA MAYOR”, escribió el mandatario. Además, adelantó que recomendará “fuertes investigaciones” contra quienes financien al movimiento, asegurando que estas se llevarán a cabo bajo los más altos estándares legales.

Falta de claridad jurídica Hasta el momento, ni Trump ni portavoces de la Casa Blanca han precisado el marco legal que permitirá esta designación. Debido al carácter descentralizado de Antifa —que carece de estructura formal y liderazgo único— sigue sin estar claro a qué individuos u organizaciones podría aplicarse la medida.

Contexto político El anuncio llega dos días después de que Trump fuera consultado en rueda de prensa sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y sobre la escalada de violencia política en el país. En esa ocasión, el presidente advirtió que estaba dispuesto a usar la Ley RICO, normalmente empleada contra el crimen organizado, para perseguir a los presuntos financistas de grupos extremistas.

Trump defendió que la aplicación de medidas más severas es clave para garantizar la seguridad nacional. “Estos no son actos de protesta, son crímenes”, dijo, mientras relataba ataques con ladrillos contra vehículos de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

Críticas a administraciones anteriores El mandatario también arremetió contra gobiernos pasados, a los que acusó de imponer a las fuerzas del orden la política de “no responder” ante agresiones. “Se les dijo que si alguien te lanza una piedra, no hagas nada. Si alguien te escupe en la cara, no hagas nada. Y yo digo: cuando te escupan, responde. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la maldita gana”, expresó Trump en un tono desafiante.

Con esta designación, la Casa Blanca busca marcar un precedente en la forma en que se abordan los movimientos radicales de izquierda en Estados Unidos, aunque aún persisten dudas sobre su implementación legal y su alcance real.