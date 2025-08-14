americateve

Paraguay

Cuatro atletas cubanos abandonan delegación en los Panamericanos Junior de Paraguay y piden refugio

Tres integrantes del equipo de remo y una jugadora de balonmano abandonaron la delegación

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-08-14 at 1.52.56 PM

Cuatro deportistas cubanos —tres remeros y una jugadora de balonmano— abandonaron la delegación oficial que participó en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, en Paraguay, tras concluir su participación en la competencia.

Los remeros Félix Puentes Batista, Robert Landy Fernández Agramonte y Keiler Ávila Núñez, junto a la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles Jiménez, no regresaron este miércoles a sus hoteles. Según medios paraguayos, los jóvenes comunicaron a la delegación su decisión de quedarse en el país con la intención de solicitar refugio.

De acuerdo con una fuente policial, los atletas realizaron un recorrido turístico el día anterior y, en un momento dado, se separaron del grupo. Posteriormente, uno de ellos llamó a la jefa de la delegación para informar que no volverían.

Como es habitual en las delegaciones deportivas cubanas, ninguno de los cuatro tenía sus pasaportes en su poder, por lo que actualmente se encuentran indocumentados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jit_digital/status/1954574097322565801&partner=&hide_thread=false

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, aclaró públicamente que no se trataba de personas desaparecidas ni víctimas de secuestro. “Dejaron su delegación por voluntad propia. La denuncia fue realizada por nosotros mismos tras recibir la información de la delegación cubana”, señaló, evitando pronunciarse sobre implicaciones políticas.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que los atletas, todos mayores de edad, expresaron su deseo de establecerse en Paraguay. Aunque no se ha informado oficialmente sobre su paradero o situación legal, se espera que presenten una solicitud de asilo ante la Comisión Nacional de Refugiados.

Antecedentes y contexto

El equipo cubano de remo había logrado recientemente la primera medalla para la Isla en estos juegos, con un bronce en la prueba de ocho remos con timonel, disputada en la Bahía de Asunción.

La fuga de atletas cubanos en competencias internacionales es un fenómeno cada vez más frecuente. En noviembre de 2023, durante los Panamericanos de Santiago de Chile, cinco jugadoras del equipo femenino de hockey sobre césped y un vallista abandonaron la delegación para pedir refugio.

Detrás de cada salida, señalan expertos, hay un trasfondo de precariedad económica, limitaciones profesionales y falta de libertades en Cuba. Para quienes deciden quedarse en el extranjero, el camino implica incertidumbre, pero también la esperanza de construir una vida con mayores oportunidades.

Hasta el momento, las autoridades paraguayas no han precisado qué trámite migratorio seguirán los deportistas ni si recibirán apoyo institucional o de organizaciones de derechos humanos.

