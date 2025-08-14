Marco Rubio justificó despliegue de tropas en el Caribe: así busca frenar EEUU al Cartel de los Soles

Compartir en:









Durante una rueda de prensa junto al canciller de Paraguay Rubén Ramírez Lezcano, Rubio confirmó el despliegue aeronaval de tropas norteamericanas en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, señalando que la región es utilizada por grupos que operan impunemente «exportando veneno” a Estados Unidos.

“El régimen de Maduro no es un Gobierno, es una organización criminal”, afirmó Rubio, subrayando la gravedad de las actividades ilícitas atribuidas al chavismo.

El secretario de Estado destacó que el Cartel de los Soles, al que calificó como una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de la región, opera con el respaldo del régimen chavista, lo que justifica las operaciones militares en el Caribe.

Rubio explicó que el despliegue busca contrarrestar el impacto del narcotráfico en la seguridad de Estados Unidos, señalando que “desafortunadamente no se le ha prestado mucha atención” a esta problemática.