americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marco Rubio

Marco Rubio justificó despliegue de tropas en el Caribe: así busca frenar EEUU al Cartel de los Soles

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este jueves 14 de agosto que el régimen de Nicolás Maduro es una “organización criminal” que representa una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano.

Captura de pantalla 2025-08-14 a la(s) 4.41.51 p.m.

Durante una rueda de prensa junto al canciller de Paraguay Rubén Ramírez Lezcano, Rubio confirmó el despliegue aeronaval de tropas norteamericanas en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, señalando que la región es utilizada por grupos que operan impunemente «exportando veneno” a Estados Unidos.

“El régimen de Maduro no es un Gobierno, es una organización criminal”, afirmó Rubio, subrayando la gravedad de las actividades ilícitas atribuidas al chavismo.

El secretario de Estado destacó que el Cartel de los Soles, al que calificó como una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de la región, opera con el respaldo del régimen chavista, lo que justifica las operaciones militares en el Caribe.

Rubio explicó que el despliegue busca contrarrestar el impacto del narcotráfico en la seguridad de Estados Unidos, señalando que “desafortunadamente no se le ha prestado mucha atención” a esta problemática.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
tormenta tropical erin se fortalece y avanza hacia el caribe oriental: podria convertirse en huracan el viernes

Tormenta tropical Erin se fortalece y avanza hacia el Caribe oriental: podría convertirse en huracán el viernes

Por Redacción América Noticias Miami
En la imagen, proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, el USS Higgins (DDG 76) de la Marina estadounidense realiza operaciones de libertad de navegación (FONOP, por sus siglas en inglés) en el mar de China Meridional el miércoles 13 de agosto de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

EEUU despliega dos buques de guerra en un banco en disputa del mar de China Meridional

mas de 100 mil estadounidenses se alistan para unirse a ice tras convocatoria de trump

Más de 100 mil estadounidenses se alistan para unirse a ICE tras convocatoria de Trump

Por Redacción América Noticias Miami
ice arresta en washington d.c. a cubano con antecedentes penales en medio de una ofensiva contra inmigrantes ilegales

ICE arresta en Washington D.C. a cubano con antecedentes penales en medio de una ofensiva contra inmigrantes ilegales

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Marco Rubio justificó despliegue de tropas en el Caribe: así busca frenar EEUU al Cartel de los Soles

Marco Rubio justificó despliegue de tropas en el Caribe: así busca frenar EEUU al Cartel de los Soles

Cuatro atletas cubanos abandonan delegación en los Panamericanos Junior de Paraguay y piden refugio

Cuatro atletas cubanos abandonan delegación en los Panamericanos Junior de Paraguay y piden refugio

Tormenta tropical Erin se fortalece y avanza hacia el Caribe oriental: podría convertirse en huracán el viernes

Tormenta tropical Erin se fortalece y avanza hacia el Caribe oriental: podría convertirse en huracán el viernes

Una fábrica de Ford en Louisville, Kentucky, el 11 de agosto del 2025 (AP foto/Darron Cummings)

Aumenta inesperadamente inflación mayorista en EEUU; aranceles empiezan a tener efecto

Buscan a sospechosos de asesinato de un cubano reportado desaparecido en Hialeah

Buscan a sospechosos de asesinato de un cubano reportado desaparecido en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter