Tormenta tropical Erin se fortalece y avanza hacia el Caribe oriental: podría convertirse en huracán el viernes

La tormenta tropical Erin continúa desplazándose con mayor fuerza sobre el Atlántico central y se perfila como una amenaza creciente para el Caribe oriental.

Según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC) , emitido a las 5:00 a.m. AST (09:00 UTC), el sistema muestra un fortalecimiento sostenido y podría alcanzar la categoría de huracán en las próximas 48 horas, posiblemente este viernes.

Actualmente, Erin presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), con ráfagas más intensas, y se desplaza hacia el oeste a 28 km/h (17 mph). A esa hora, su centro se localizaba en la latitud 16.3°N y longitud 48.2°O , aproximadamente a 1,595 kilómetros (990 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte.

El pronóstico indica que Erin mantendrá su rumbo oeste durante el día, con una ligera inclinación hacia el oeste-noroeste entre la noche del jueves y el fin de semana. Aunque no se espera que impacte directamente a Cuba ni a la Florida , ambos territorios deben seguir atentos a posibles cambios en su trayectoria o intensidad.

En su recorrido, el centro de la tormenta pasaría cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del Norte, lo que podría ocasionar impactos significativos en esas islas, así como en las Islas Vírgenes y Puerto Rico .

Por el momento, no se han emitido alertas ni avisos costeros, pero el NHC recomienda a las autoridades y residentes de la región mantenerse informados y preparados ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

Potencial de intensificación

Erin registra una presión central mínima estimada en 1002 mb, indicador de que el sistema continúa organizándose. Las condiciones actuales favorecen un fortalecimiento progresivo, con la posibilidad de que alcance categoría 1 de huracán entre el viernes y el sábado, dependiendo de la temperatura del mar y la cizalladura del viento.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros (60 millas) desde su centro, cubriendo ya una amplia franja marítima que podría generar condiciones adversas para la navegación y actividades costeras.

Efectos esperados en tierra

Las marejadas generadas por Erin comenzarán a sentirse el fin de semana en las costas del norte de las Islas de Sotavento, así como en las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Estas podrían provocar oleaje elevado, corrientes de resaca peligrosas y condiciones marítimas desfavorables para embarcaciones pequeñas.

En caso de intensificarse y acercarse a zonas pobladas, el sistema podría generar lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, deslizamientos en áreas montañosas y ráfagas de viento capaces de causar daños en estructuras vulnerables.

El NHC reitera la importancia de seguir los reportes oficiales y acatar las recomendaciones de los servicios meteorológicos locales.