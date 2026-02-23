Cerco petrolero a Cuba ralentiza ayuda humanitaria de ONU para más vulnerables

“En verdad el acceso a combustible es urgente para poder responder y proteger a la población más vulnerable”, dijo a The Associated Press el coordinador residente de la ONU en la isla, Francisco Pichón, quien catalogó de “compleja” la situación.

Melissa, uno de los tres más poderoso s ciclones del Atlántico desde que se tiene registro y el más fuerte de 2025, golpeó el oriente cubano y dejó al menos dos millones de personas afectadas, más de 93.000 viviendas dañadas, centros educativos y de salud destruidos, así como pérdidas en cultivos e infraestructura.

A finales de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles a los países que se atrevieran a entregar petróleo a la isla, la última y más dura sanción contra la nación caribeña en su objetivo de presionar un cambio de gobierno en Cuba.

“Lo que observamos es que estos choques consecutivos (el impacto por el paso de tres huracanes en dos años y en especial Melissa) en un país que tiene desafíos en su economía y ahora con un cerco energético sin una ventana adecuada de recuperación, contribuye a disminuir la resiliencia y aumentas la vulnerabilidad”, evaluó Pichón.

Tras el paso de Melissa la ONU lanzó en noviembre un Plan de Acción por 74,2 millones de dólares para atender a grupos necesitados, así como impulsar una recuperación sobre todo en la producción de alimentos. Unos 23,67 millones ya fueron conseguidos en estos meses, explicó Pichón.

Los donantes, además de algunas agencias del propio sistema de la ONU, fueron países como Canadá, Italia, Reino Unido o Japón, así como organizaciones regionales y no gubernamentales. Sin embargo, gran parte de esa ayuda está ahora trababa y sin poder llegar a las comunidades por falta de combustible.

“Evidentemente va a haber retrasos importantes en la implementación (del Plan de Acción) y en el momento en que los bienes lleguen a las manos de los beneficiarios”, lamentó Pichón.

Cuba se encuentra semiparalizada luego de las amenazas estadounidenses que se sumaron a la pérdida de uno de sus aliados clave, Venezuela, atacada a comienzos de enero por la administración Trump para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro.

Además, la nación caribeña arrastra una severa crisis económica desde comienzo de esta década como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la aplicación de una reforma financiera que disparó la inflación y un incremento previo de las sanciones estadounidenses.

En estas tres últimas semanas paulatinamente las calles se fueron vaciando, el combustible para los vehículos s olo se vende en dólares y racionado, las jornadas laborales se redujeron, el transporte público quedó limitado, eventos culturales y deportivos se suspendieron y las muchas líneas áreas cancelaron vuelos o recortaron frecuencias.

Difícil llevar ayuda

El cerco energético y el desabastecimiento de combustibles, explicó el representante Pichón, “afecta a toda la cadena de logística que implica poder trabajar en este momento en Cuba, en cualquier parte del país”.

Pichón indicó que entre las dificultades clave para la entrega de la ayuda humanitaria de la ONU estaba además en la reducción de visitas a las comunidades por falta de combustible y el seguimiento de las entregas, una menor cantidad de fletes o el encarecimiento de estos para traer productos básicos a Cuba y las reducción de vuelos que transporten cargas.

A manera de ejemplo, la jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Cuba, Marisol Alfonso de Armas, indicó a la AP que unas 200.000 personas se verán afectadas –sobre todo mujeres—por la ralentización de los proyectos que contemplan desde lotes de productos médicos como jeringas, condones o anticonceptivos, pasando por medicinas a equipamientos.

“Algunos de estos insumos se encuentran hoy ya en los almacenes y no hemos podido todavía transportarlos”, lamentó Alfonso.

El representante Pichón no descartó que la propia ONU busque traer a la isla combustible para sus operaciones en base a negociaciones diplomáticas.

En la última semana el gobierno anunció que autorizaba a las emergentes pequeñas y medianas empresas privadas —autorizadas a comienzo de esta década— a traer petróleo a la isla, una actividad solo reservada al Estado.

“Hay esfuerzos en ese sentido (traer combustible). Creo que nuestra sede entiende bien la situación actual”, dijo Pichón sin ofrecer detalles pero recordando que algunas agencias como el Programa Mundial de Alimentos tiene experiencia en llevar combustible a lugares en crisis que lo requieran.

