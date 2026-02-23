americateve

Canadá prepara paquete de ayuda para Cuba ante escasez de combustible por embargo petrolero de EEUU

TORONTO (AP) — Canadá anunció el lunes que prepara un paquete de ayuda para Cuba en momentos en que la isla lidia con apagones y una grave escasez de combustible, agravada por un embargo petrolero de Estados Unidos.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, durante una conferencia de prensa sobre la situación de seguridad en México, en la Cámara de los Comunes del Parlamento, el lunes 23 de febrero de 2026, en Ottawa. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)
La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, se negó a entrar en detalles.

“Estamos preparando un plan para ayudar. En este momento no estamos en condiciones de proporcionar ningún detalle del anuncio”, declaró Anand.

Cuba enfrenta una crisis energética que se ha intensificado en las últimas semanas, luego de que su principal proveedor, Venezuela, puso fin a sus envíos de petróleo tras el operativo militar de Estados Unidos en la nación sudamericana que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en los primeros días del año. México, otro importante proveedor, suspendió posteriormente sus envíos de petróleo ante la presión de Estados Unidos.

Air Canada y otras aerolíneas han cancelado sus vuelos a la isla caribeña debido a la escasez de combustible.

El turismo canadiense es vital para la economía de Cuba. Global Affairs Canada, una oficina gubernamental, ha señalado que Canadá es la segunda mayor fuente de inversión directa en la isla, particularmente en los sectores de minería y turismo.

Canadá se sumaría a México en la entrega de ayuda.

Dos buques de la Armada de México cargados con ayuda humanitaria atracaron en Cuba a inicios de este mes, dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que venden petróleo a la isla, profundizando la crisis económica y energética en la nación caribeña. Los barcos llevaron unas 800 toneladas de bienes, y 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles.

La crisis económica que afecta a Cuba desde 2020 se ha visto agravada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses que tienen como objetivo forzar un cambio en el modelo político de la isla.

Debido a que Cuba produce únicamente el 40% del combustible que necesita, sigue siendo sumamente vulnerable a bloqueos externos. Aunque algunos de sus más importantes aliados, como Rusia y China, han condenado las medidas de Estados Unidos, su apoyo ha sido en gran medida simbólico hasta ahora.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

