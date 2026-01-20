Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

La escasez de combustible mantiene fuera de servicio más de 100 centrales de generación distribuida y deja afectados 1.113 MW, incluso en pleno invierno.
El Minem admite que Cuba no tiene diésel para generar electricidad. Más de 1.113 MW están afectados y el déficit eléctrico supera los 1.900 MW
Cuba atraviesa una de las situaciones más críticas de su sistema eléctrico en años, marcada por la falta total de combustible diésel, el deterioro de las termoeléctricas y la pérdida del suministro regular de petróleo venezolano.
El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra Hernández, lo reconoció sin rodeos:
“No tenemos combustible diésel”, afirmó, al explicar que, aunque existe capacidad instalada, no se puede generar electricidad por la falta de suministro.
Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue extraído de Caracas, no ha llegado más petróleo venezolano a Cuba, lo que agravó una crisis que ya venía gestándose.
Según datos oficiales:
1.113 MW están afectados por la escasez de combustible y lubricantes
Más de 100 centrales de generación distribuida están fuera de operación
En horario pico, el déficit eléctrico alcanzará los 1.905 MW, incluso con menor demanda invernal
La generación distribuida, clave para reducir apagones, está prácticamente paralizada.
Las unidades térmicas, que históricamente han sostenido el sistema eléctrico cubano, se encuentran:
En mantenimiento prolongado
Fuera de servicio por averías
Con más de 40 años de explotación, superando su vida útil
El régimen no ha realizado inversiones estructurales en la infraestructura eléctrica, lo que deja al país sin margen técnico ni financiero.
Entre las plantas afectadas destaca la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, que opera al 50 % de su capacidad por una avería en la Unidad 3, dejando de generar unos 80 MW.
Durante el día, los parques solares han aportado alrededor de 500 MW, ayudando a mitigar parcialmente la crisis. Sin embargo:
Las lluvias
La nubosidad asociada a frentes fríos
han reducido su efectividad, dejando demanda insatisfecha en múltiples jornadas.
La exportación de crudo de Venezuela a Cuba cayó un 63 % en 2025, con:
9.500 barriles diarios en promedio
Apenas 34 % de las importaciones totales de la Isla
En contraste, en 2020 Venezuela llegó a suministrar 26.000 barriles diarios, una cifra hoy inalcanzable.
Los apagones no solo afectan a los hogares:
Agricultura
Industria
Servicios
todos dependen de un suministro eléctrico estable. La dependencia del diésel, una fuente no renovable y hoy escasa, complica cualquier solución a largo plazo.
La crisis energética domina el debate público. En redes sociales, los cubanos expresan frustración, ironía y desesperanza:
Rafael Martínez ironizó sobre la promesa oficial de que en enero de 2026 todas las termoeléctricas funcionarían sin interrupciones, sugiriendo que el Gobierno “añadió un mes extra al calendario”.
Leosdan Vázquez cuestionó si realmente habrá mejoras.
Zolenys Pino Ibarbia y Jade Rodríguez Hernández alertaron sobre un verano aún peor.
VB Russo, con sarcasmo, dijo que ya “descubrieron el fuego” para sobrevivir a los apagones.
