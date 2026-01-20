Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

La escasez de combustible mantiene fuera de servicio más de 100 centrales de generación distribuida y deja afectados 1.113 MW, incluso en pleno invierno.

Cuba atraviesa una de las situaciones más críticas de su sistema eléctrico en años , marcada por la falta total de combustible diésel , el deterioro de las termoeléctricas y la pérdida del suministro regular de petróleo venezolano.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra Hernández , lo reconoció sin rodeos:

“No tenemos combustible diésel” , afirmó, al explicar que, aunque existe capacidad instalada, no se puede generar electricidad por la falta de suministro.

Desde el 3 de enero de 2026 , cuando Nicolás Maduro fue extraído de Caracas, no ha llegado más petróleo venezolano a Cuba , lo que agravó una crisis que ya venía gestándose.

1.113 MW están afectados por la escasez de combustible y lubricantes

Más de 100 centrales de generación distribuida están fuera de operación

En horario pico, el déficit eléctrico alcanzará los 1.905 MW, incluso con menor demanda invernal

La generación distribuida, clave para reducir apagones, está prácticamente paralizada.

Termoeléctricas viejas y sin inversión

Las unidades térmicas, que históricamente han sostenido el sistema eléctrico cubano, se encuentran:

En mantenimiento prolongado

Fuera de servicio por averías

Con más de 40 años de explotación, superando su vida útil

El régimen no ha realizado inversiones estructurales en la infraestructura eléctrica, lo que deja al país sin margen técnico ni financiero.

Entre las plantas afectadas destaca la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, que opera al 50 % de su capacidad por una avería en la Unidad 3, dejando de generar unos 80 MW.

Energía solar: alivio parcial y limitado

Durante el día, los parques solares han aportado alrededor de 500 MW, ayudando a mitigar parcialmente la crisis. Sin embargo:

Las lluvias

La nubosidad asociada a frentes fríos han reducido su efectividad, dejando demanda insatisfecha en múltiples jornadas.

El golpe del fin del petróleo venezolano

La exportación de crudo de Venezuela a Cuba cayó un 63 % en 2025, con:

9.500 barriles diarios en promedio

Apenas 34 % de las importaciones totales de la Isla

En contraste, en 2020 Venezuela llegó a suministrar 26.000 barriles diarios, una cifra hoy inalcanzable.

Impacto económico y social

Los apagones no solo afectan a los hogares:

Agricultura

Industria

Servicios

todos dependen de un suministro eléctrico estable. La dependencia del diésel, una fuente no renovable y hoy escasa, complica cualquier solución a largo plazo.

El descontento estalla en redes sociales

La crisis energética domina el debate público. En redes sociales, los cubanos expresan frustración, ironía y desesperanza: