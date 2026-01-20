americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

El Minem admite que Cuba no tiene diésel para generar electricidad. Más de 1.113 MW están afectados y el déficit eléctrico supera los 1.900 MW

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
UNE

La escasez de combustible mantiene fuera de servicio más de 100 centrales de generación distribuida y deja afectados 1.113 MW, incluso en pleno invierno.

Cuba atraviesa una de las situaciones más críticas de su sistema eléctrico en años, marcada por la falta total de combustible diésel, el deterioro de las termoeléctricas y la pérdida del suministro regular de petróleo venezolano.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra Hernández, lo reconoció sin rodeos:

“No tenemos combustible diésel”, afirmó, al explicar que, aunque existe capacidad instalada, no se puede generar electricidad por la falta de suministro.

Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue extraído de Caracas, no ha llegado más petróleo venezolano a Cuba, lo que agravó una crisis que ya venía gestándose.

Embed - Actualidad energética en Cuba

1.113 MW fuera del sistema

Según datos oficiales:

  • 1.113 MW están afectados por la escasez de combustible y lubricantes

  • Más de 100 centrales de generación distribuida están fuera de operación

  • En horario pico, el déficit eléctrico alcanzará los 1.905 MW, incluso con menor demanda invernal

La generación distribuida, clave para reducir apagones, está prácticamente paralizada.

Termoeléctricas viejas y sin inversión

Las unidades térmicas, que históricamente han sostenido el sistema eléctrico cubano, se encuentran:

  • En mantenimiento prolongado

  • Fuera de servicio por averías

  • Con más de 40 años de explotación, superando su vida útil

El régimen no ha realizado inversiones estructurales en la infraestructura eléctrica, lo que deja al país sin margen técnico ni financiero.

Entre las plantas afectadas destaca la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, que opera al 50 % de su capacidad por una avería en la Unidad 3, dejando de generar unos 80 MW.

Energía solar: alivio parcial y limitado

Durante el día, los parques solares han aportado alrededor de 500 MW, ayudando a mitigar parcialmente la crisis. Sin embargo:

  • Las lluvias

  • La nubosidad asociada a frentes fríos

    han reducido su efectividad, dejando demanda insatisfecha en múltiples jornadas.

El golpe del fin del petróleo venezolano

La exportación de crudo de Venezuela a Cuba cayó un 63 % en 2025, con:

  • 9.500 barriles diarios en promedio

  • Apenas 34 % de las importaciones totales de la Isla

En contraste, en 2020 Venezuela llegó a suministrar 26.000 barriles diarios, una cifra hoy inalcanzable.

Impacto económico y social

Los apagones no solo afectan a los hogares:

  • Agricultura

  • Industria

  • Servicios

todos dependen de un suministro eléctrico estable. La dependencia del diésel, una fuente no renovable y hoy escasa, complica cualquier solución a largo plazo.

El descontento estalla en redes sociales

La crisis energética domina el debate público. En redes sociales, los cubanos expresan frustración, ironía y desesperanza:

  • Rafael Martínez ironizó sobre la promesa oficial de que en enero de 2026 todas las termoeléctricas funcionarían sin interrupciones, sugiriendo que el Gobierno “añadió un mes extra al calendario”.

  • Leosdan Vázquez cuestionó si realmente habrá mejoras.

  • Zolenys Pino Ibarbia y Jade Rodríguez Hernández alertaron sobre un verano aún peor.

  • VB Russo, con sarcasmo, dijo que ya “descubrieron el fuego” para sobrevivir a los apagones.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Decenas de personas hacen fila bajo la lluvia para presentar sus últimos respetos a los oficiales cubanos muertos en la operación estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en La Habana, Cuba, el 15 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

Cuba honra a soldados muertos en Venezuela y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

China entrega a Cuba donativo de casi 5.000 toneladas de arroz

LA HABANA (AP) — Cuba recibió el lunes 4.800 toneladas de arroz donadas por China y que forma parte de unas 30.000 toneladas de un programa de cooperación de emergencia, en momentos en que la isla atraviesa una severa crisis y tiene dificultades para hacer frente a su factura de importación.

cuba compra combustible de emergencia en africa tras la caida de maduro y envia el tanquero mia grace a la habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA EN ESTADO DE GUERRA | GROENLANDIA | TRUMP | ICE | VENEZUELA |

Destacados del día

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter