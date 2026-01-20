Buscar
🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA EN ESTADO DE GUERRA | GROENLANDIA | TRUMP | ICE | VENEZUELA |
20 de enero de 2026 - 10:38
20 de enero de 2026 - 10:38
Destacados del día
Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem
Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana
Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario
Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca
Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla
Destacadas América Latina
Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad
CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara
Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas
